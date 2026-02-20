sábado, 21/02/2026

Força-tarefa fecha 60 mil buracos desde o início do ano 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma força-tarefa montada pela Prefeitura de Campo Grande fechou, desde o início do ano, 60 mil buracos nas sete regiões da cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) atuam com prioridade na garantia da manutenção da malha asfáltica da Capital. 

Com uma média de 2,1 mil buracos fechados por dia durante o mês de fevereiro e mais de 1,4 mil em janeiro, as equipes chamadas de “tapa-buraco” contabilizaram 60 mil fechados, número este que pode ser bem maior, segundo o secretário Marcelo Miglioli. 

Ele explica que, em locais onde há vários buracos próximos uns dos outros, é feito o recorte na via para que todos sejam unificados garantindo, assim, qualidade no trabalho executado e segurança à população que está nas ruas. “Nossas equipes estão empenhadas em acelerar o serviço de tapa-buracos para garantir à população as nossas vias em boas condições de trafegabilidade”, explica. 

O principal desafio enfrentado, neste momento, são as chuvas intensas que têm atingido a Capital, o que atrapalha a conclusão dos serviços iniciados. “Não há como usar a massa asfáltica com chuva ou com o solo molhado, ela tem que estar em temperatura adequada, que é entre 110ºC e 177ºC”. 

Fora dessas características o material precisa ser descartado, uma vez que não dá para utilizá-lo do dia seguinte. Para evitar o desperdício, as empresas responsáveis pela realização do serviço fazem os pedidos de massa asfáltica para as usinas de asfalto prevendo o que será usado naquele dia. 

O titular da pasta ainda reforça que as chuvas registradas nos últimos meses têm sido intensas e concentradas em curtos períodos, o que sobrecarrega temporariamente o solo. 

CATEGORIAS:
GERAL

