Fogo consome carreta carregada de eucalipto na BR-262

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o incidente. Uma carreta carregada com toras de eucalipto foi consumida pelo fogo na madrugada desta terça-feira (13) na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a 94 quilômetros de Campo Grande. A carroceria do veículo ficou praticamente destruída, enquanto uma intensa coluna de fumaça chamava atenção de quem passava pelo local. De acordo com o site Notícias do Cerrado, felizmente não houve feridos.

As causas ainda não foram oficialmente confirmadas, mas especialistas apontam que incêndios desse tipo geralmente estão relacionados a falhas mecânicas, superaquecimento do sistema de freios ou problemas elétricos, especialmente em veículos de grande porte que transportam cargas pesadas por longas distâncias. Equipes responsáveis pela administração da rodovia foram acionadas para controlar a situação e garantir a segurança do tráfego no trecho afetado.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes, que investigam a origem do incêndio e trabalham para evitar novos acidentes na região.