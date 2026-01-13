terça-feira, 13/01/2026

Fogo consome carreta carregada de eucalipto na BR-262

Milton
Publicado por Milton
Foto: Notícias do Cerrado

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o incidente. Uma carreta carregada com toras de eucalipto foi consumida pelo fogo na madrugada desta terça-feira (13) na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a 94 quilômetros de Campo Grande. A carroceria do veículo ficou praticamente destruída, enquanto uma intensa coluna de fumaça chamava atenção de quem passava pelo local. De acordo com o site Notícias do Cerrado, felizmente não houve feridos.

As causas ainda não foram oficialmente confirmadas, mas especialistas apontam que incêndios desse tipo geralmente estão relacionados a falhas mecânicas, superaquecimento do sistema de freios ou problemas elétricos, especialmente em veículos de grande porte que transportam cargas pesadas por longas distâncias. Equipes responsáveis pela administração da rodovia foram acionadas para controlar a situação e garantir a segurança do tráfego no trecho afetado.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes, que investigam a origem do incêndio e trabalham para evitar novos acidentes na região.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Com prêmio recorde, Brasilândia se prepara para Campeonato de Futsal

Milton - 0
O cenário esportivo de Brasilândia promete começar 2026 com muita adrenalina e arquibancadas cheias, já que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal...
Leia mais

VÍDEO: Casal é indiciado por furtar idosos em Nova Andradina

Milton - 0
A Polícia Civil de Nova Andradina identificou um casal acusado de furtar duas cadeiras de um casal de idosos durante a noite do dia...
Leia mais

IMAGENS FORTES: Corpo é encontrado no rio em Bella Vista Norte

Milton - 0
Ceferino Martínez Garcete (59) desapareceu no dia 2 de janeiro ao entrar no rio Apa em Bella Vista Norte para se refrescar e não...
Leia mais

Adeus a Antônio Braga, referência da política sul-mato-grossense

Milton - 0
O ex-deputado estadual e ex-secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Braga, morreu aos 87 anos nesta terça-feira (13),...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia