Flávio Bolsonaro encontra um PL fortalecido em MS

Visita será nesta quinta na abertura da Expogrande

O presidente estadual do Partido Liberal (PL), Reinaldo Azambuja, anunciou a visita do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, a Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (9), durante a abertura da Expogrande, a partir das 19 horas, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Segundo Reinaldo, Flávio chega ao Estado e encontra um PL fortalecido, com a filiação de novas lideranças, a adesão de 19 prefeitos e a consolidação da maior bancada da Assembleia Legislativa, formada atualmente por sete deputados estaduais. Com o fechamento da janela partidária o PL cresceu e avançou, demonstrando que a importância da unidade foi entendida pelas lideranças locais.

O presidente estadual destacou que o partido vem trabalhando com foco na ampliação das bancadas, na eleição dos dois senadores do PL e de pelo menos três deputados federais, promovendo o fortalecimento do projeto político para as eleições deste ano.

“Esse foi o compromisso assumido com o presidente Bolsonaro e com a direção nacional do partido. Estamos trabalhando com unidade, organização e diálogo para ampliar a presença do PL e contribuir com o futuro do Brasil”, afirmou Reinaldo.

Reinaldo também ressaltou o compromisso das lideranças de direita e centro em torno da reeleição do governador Eduardo Riedel, que, segundo ele, vem conduzindo uma gestão moderna, produtiva e amplamente aprovada pela população sul-mato-grossense.

“Temos defendido a união das forças de direita e centro em torno da reeleição do governador Eduardo Riedel, que vem fazendo uma gestão moderna, eficiente e produtiva no Estado. Isso facilita a integração entre o PL, a federação União Brasil/Progressistas, Republicanos, PSDB, MDB e outras legendas que ainda venham a se somar a esse projeto”, destacou.

Reinaldo afirmou ainda que a visita de Flávio deve mobilizar a militância e reforçar o ambiente de união entre as lideranças estaduais e nacionais. “A presença do nosso pré-candidato certamente vai entusiasmar a militância e fortalecer ainda mais esse movimento de união que estamos construindo em Mato Grosso do Sul”, concluiu.