Fiems e TCE-MS firmam parceria para reduzir custo de energia

Servidores do TCE-MS poderão economizar até 20% na conta de luz com energia solar compartilhada do programa Em Conta

Foto: Divulgação

Programa Em Conta pode diminuir em até 20% a conta de servidores

A Fiems e o TCE-MS firmaram um termo de compromisso para oferecer aos servidores os benefícios do programa Em Conta – Associação de Energia Renovável, que permite reduzir em até 20% a conta de energia elétrica residencial. O TCE-MS divulgará o programa entre seus colaboradores, que poderão aderir voluntariamente à geração compartilhada de energia solar, sem necessidade de instalação de equipamentos nas residências.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, afirmou que a iniciativa contribui para a meta de neutralizar as emissões de carbono em Mato Grosso do Sul até 2030. O presidente do TCE-MS, Flávio Esgaib Kayatt, reforçou o compromisso com a sustentabilidade e destacou a economia de energia para os servidores. O programa, criado pela Fiems, reúne mais de 250 usinas fotovoltaicas com capacidade para gerar 6.500 MWh mensais, suficiente para abastecer mais de 18,5 mil residências.

A adesão é simples, sem burocracia ou fidelidade contratual, exigindo apenas contas residenciais acima de R$ 250 por mês. A iniciativa é considerada estratégica para promover energia limpa e melhorar a qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

