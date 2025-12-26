Festa de Natal termina em agressão familiar no Aero Rancho

Uma briga familiar marcou a noite de Natal no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, e terminou na delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi acionada às 20h40 após denúncia de agressão na Rua Tokuei Nakão. Duas mulheres relataram terem sido agredidas por homens no local; uma delas sofreu mordida na mão esquerda, hematomas e arranhões, enquanto a outra apresentava apenas olho roxo.

Sem detalhar o motivo da confusão, as vítimas decidiram representar criminalmente contra os agressores. Todos os envolvidos foram orientados a ir à delegacia por conta própria. Dois homens, apontados como autores, foram apresentados sem lesões aparentes. Um deles é pai de uma jovem de 21 anos, o outro é marido de uma mulher de 32 anos. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac Cepol e segue sob investigação.