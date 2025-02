Fernanda Torres é indicada para o Diploma Bertha Lutz

A atriz Fernanda Torres foi indicada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) para receber o Diploma Bertha Lutz, uma honraria concedida pelo Senado a personalidades que se destacam na defesa dos direitos das mulheres. A indicação ocorre no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Fernanda, que recentemente foi premiada no Globo de Ouro pela sua atuação como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, tem se destacado não apenas na atuação, mas também em sua postura em prol da igualdade de gênero. O Diploma Bertha Lutz será entregue em uma sessão solene em março, durante o Mês da Mulher, em reconhecimento ao compromisso da atriz com causas femininas.