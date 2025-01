Fernanda Torres corrige repórter que tratou Fernanda Montenegro como morta: ‘ela ainda é’

Que situação! Durante entrevista à revista americana W Magazine, a atriz Fernanda Torres se viu obrigada a corrigir a repórter que conduzia as perguntas. Isso porque a jornalista cometeu uma gafe ao se referir à Fernanda Montenegro como uma pessoa já falecida.

No meio da conversa, a repórter comentou: “Sua mãe era uma atriz muito famosa”, para a surpresa da estrela do filme “Ainda Estou Aqui”. Sem pensar duas vezes e ainda no idioma inglês, Fernanda rebateu: “Era? Ela ainda é!”, disparou.

E não parou por aí! A filha de Fernanda Montenegro virou uma leoa e despejou informações sobre a matriarca em cima da jornalista. “Ela acabou de entrar para o Guinness Book. É inacreditável!”, apontou a eterna Fátima de “Tapas e Beijos”, que deu sequência aos argumentos:

“Ela acabou de terminar um filme, aos 95 anos [‘Vitória’, ainda inédito]. Minha mãe acha que o melhor que existe é o teatro. Ela teve mil vidas nos palcos”, explicou a artista, para esclarecer Fernanda Montenegro não faleceu.