quarta-feira, 24/12/2025

Feriados de fim de ano alteram funcionamento da Casa da Saúde

Milton
Publicado por Milton
Foto: Saul Schramm

Usuários devem se programar para retirada de medicamentos antes do período festivo

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz terá o atendimento ao público alterado em razão dos feriados e pontos facultativos de final de ano. Não haverá expediente na unidade nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2025, bem como em 31 de dezembro de 2025 e 1º e 2 de janeiro de 2026.

Diante do feriado prolongado, a SES orienta que os usuários antecipem a retirada dos medicamentos até terça-feira, 23 de dezembro, no caso do Natal, e até terça-feira, 30 de dezembro, em relação ao feriado de Ano Novo, a fim de evitar prejuízos à continuidade do tratamento.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz é responsável pela dispensação de medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para renovação de solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

O funcionamento normal da unidade será retomado conforme o calendário oficial do Governo do Estado após os períodos de ponto facultativo e feriados, na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

Serviço

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está atendendo em sua nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789, Centro, em Campo Grande.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Campo Grande amplia lares para famílias com doação de imóveis ao Minha Casa Minha Vida

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande deu mais um passo importante na ampliação do acesso à moradia digna ao sancionar a Lei nº 7.547, de...
Leia mais

PRF inicia Operação Rodovida Natal 2025 em rodovias de MS

Milton - 0
A Polícia Rodoviária Federal deu início nesta terça-feira à Operação Natal 2025, integrada à Operação Rodovida, nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do...
Leia mais

Messi e Yamal prometem duelo épico na Finalíssima

Milton - 0
No dia 27 de março, Argentina e Espanha se encontrarão no Estádio Lusail, no Catar, para a quarta edição da Finalíssima, confronto que reúne...
Leia mais

Leis de Zé Teixeira garantem reconhecimento a entidades de Dourados e Maracaju

Milton - 0
O Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (18) trouxe a sanção, por parte do governador Eduardo Riedel, de duas leis fundamentais...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia