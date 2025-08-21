Feminicídio Brutal: Homem decapita esposa, enterra corpo e guarda a cabeça

Um crime brutal chocou a cidade de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Carolaynne Ferreira Santos (26) foi encontrada morta na manhã da última quarta-feira (20) e decapitada no quintal de casa. O autor do crime macabro é o marido da vítima, Jocicleberson de Jesus Rodrigues, que confessou o feminicídio. Familiares registraram o desaparecimento de Carolaynne, dando início à investigação.

A polícia encontrou indícios no local, como uma pá e uma enxada novas e sinais de que a terra havia sido remexida. Ao escavar o quintal, o corpo foi localizado sem a cabeça, que estava escondida. De acordo com a SSP-ES, o crime foi motivado pelo desejo de separação de Carolaynne, que já havia relatado desentendimentos com Jocicleberson.

Jocicleberson foi preso escondido em uma casa próxima. Nas redes sociais, ele chegou a postar imagens pedindo ajuda para “encontrar” a esposa. O caso gerou revolta entre moradores e mobilizou políticos locais na luta contra o feminicídio.