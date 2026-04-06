Fátima do Sul recebe R$ 1,49 milhão em emendas parlamentares

Município amplia atendimento e estrutura com recursos federais

O município de Fátima do Sul foi contemplado com R$ 1.492.000,00 em recursos federais destinados por meio de emendas parlamentares, com foco no fortalecimento das políticas públicas e na melhoria dos serviços essenciais oferecidos à população. Segundo o deputado Marcos Pollon, os investimentos buscam garantir eficiência na aplicação dos recursos e impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos. Na área da Saúde, foram aplicados R$ 592.900,00, incluindo custeio de serviços e aquisição de veículos, ampliando a capacidade de atendimento.

Já na Assistência Social, o município recebeu R$ 850.000,00, destinados ao fortalecimento de programas sociais, apoio a famílias vulneráveis e repasse de R$ 100 mil à APAE local, além da construção de um centro especializado em Transtorno do Espectro Autista. Também foram destinados R$ 45 mil para aquisição de equipamentos para clube de tiro. Os investimentos integram uma atuação estadual mais ampla, na qual o parlamentar destinou mais de R$ 115 milhões aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, reforçando o apoio à gestão municipal e à execução de políticas públicas.