Falsos policiais invadem casa e deixam jovem em estado grave no Lageado

Suspeitos invadiram casa durante a madrugada; motocicleta furtada foi apreendida no local

Um jovem de 20 anos foi baleado na cabeça durante uma tentativa de homicídio registrada na madrugada desta quarta-feira (11), em uma residência na Rua Bonfilho Scorpione, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A Polícia Militar foi acionada por volta de 0h40 e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os médicos, um dos disparos atravessou a cabeça do rapaz, que também apresentava outros quatro ferimentos no tronco, sendo encaminhado em estado grave à Santa Casa.

Moradores relataram que estavam no quarto quando ouviram vozes masculinas se identificando como policiais, seguidas por tiros, e ao verificarem a situação encontraram o jovem baleado em outro cômodo. Eles não viram os autores. Na perícia, foram localizados dois estojos de munição na sala e um projétil dentro do guarda-roupa. Uma motocicleta na varanda constava como furtada; o morador disse ter comprado o veículo por R$ 6 mil e foi levado à delegacia como testemunha, podendo responder por receptação.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac Cepol e será investigado pela Polícia Civil.