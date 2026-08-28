Fábio Trad participa de caminhada em Dourados e recebe apoio de eleitores da segunda maior cidade de MS

O candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Fábio Trad, liderou nesta sexta-feira (28) uma grande caminhada no Parque das Nações II, em Dourados, município que tem a segunda maior população do estado, com mais de 250 mil habitantes. O ato teve início no campo de futebol em frente à Escola Municipal Professora Antônia Cândida de Melo, reunindo lideranças locais como Gleice Jane e Tiago Botelho, além de apoiadores da coligação na segunda maior cidade do estado.

Ao microfone durante a mobilização, o candidato destacou a energia da caminhada e reafirmou seu compromisso com a população local: “Vamos juntos, todos nós, animados pra mostrar a Dourados que é possível fazer uma política diferente, uma política humana, viva, olho no olho”, afirmou Fábio Trad. Durante o trajeto, o postulante ao comando do Executivo estadual conversou com eleitores tanto nos estabelecimentos comerciais quanto em residências do bairro, que ainda tem ruas sem asfalto, de terra vermelha característica da região que é uma das principais fronteiras agrícolas sul-mato-grossenses, e também concentra alta população indígena.

Durante o corpo a corpo com a comunidade, Trad reforçou as diretrizes de seu plano de governo e pediu apoio aos candidatos da coligação. Ao seu lado, estavam os candidatos a deputado estadual Gleice Jane e Tiago Botelho e ainda o candidato a uma vaga na Câmara Federal, Elias Ishy, atualmente em seu sétimo mandato como vereador.

Entrevistas

Fábio Trad está no interior do Estado desde esta quarta-feira, quando participou do lançamento da campanha a deputado estadual do empresário Miltinho Madeiras, em Ponta Porã.

Em Dourados, a programação começou com entrevista logo cedo à rádio Boa Nova FM, na qual o candidato tratou de suas propostas para melhorar a vida da população e enfrentar desafios que a atual administração está ignorando.

Durante a caminhada, Fábio Trad também concedeu entrevista à TV Morena, na qual falou sobre assuntos de interesse da população local, ressaltando a necessidade de investimentos em iluminação pública, como medida preventiva de segurança nos bairros. Para viabilizar a pavimentação asfáltica integrada a obras completas de drenagem e urbanização, outro tema da conversa, Trad propõe a racionalização de gastos e total transparência na aplicação dos recursos do Fundersul.

Diante das demandas apresentadas pela população durante o trajeto, o candidato ratificou sua proposta para descentralizar a saúde pública no interior. Seu compromisso é atuar junto ao Governo Federal para buscar recursos destinados à conclusão de hospitais em cidades-polo. A medida visa consolidar a regionalização do atendimento médico especializado e evitar o deslocamento de pacientes da Grande Dourados para a capital.

Visando impulsionar o desenvolvimento econômico e o turismo local, Fábio Trad destacou a intenção de captação de recursos federais para elevar o Aeroporto de Dourados a um padrão superior de infraestrutura, integrando o município a um plano de expansão da malha aeroportuária no interior do estado.

Além disso, o candidato defendeu uma atuação conjunta do Estado com a União e a Sanesul para garantir água potável, medicamentos e suporte de infraestrutura para combater a marginalização das comunidades indígenas.