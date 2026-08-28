Municipalismo é uma das principais propostas de Mara Caseiro para Brasília

Candidata a deputada federal pelo PL, Mara Caseiro defende o fortalecimento do municipalismo por meio de uma maior articulação na busca por recursos, investimentos e programas federais destinados aos municípios de Mato Grosso do Sul. A experiência acumulada ao longo de sua trajetória na vida pública — como vereadora, prefeita de Eldorado por dois mandatos, diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e deputada estadual por quatro mandatos — é apontada como uma importante base para a atuação que pretende desenvolver na Câmara dos Deputados.

Para Mara, conhecer de perto a realidade das prefeituras permite compreender as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais para manter os serviços públicos e, ao mesmo tempo, viabilizar obras e novos investimentos.

“Eu conheço a realidade dos municípios porque já estive do outro lado, como prefeita. Sei das dificuldades que uma prefeitura enfrenta para fazer uma obra, melhorar uma unidade de saúde, investir em educação ou atender uma demanda da população. Por isso, acredito que o municipalismo precisa ser fortalecido”, afirma Mara Caseiro.

A proposta apresentada pela candidata é ampliar a articulação entre os municípios e o Governo Federal, buscando recursos por meio de emendas parlamentares, convênios e programas federais que possam atender às necessidades específicas de cada região.

Segundo Mara, a atuação de um deputado federal também deve incluir o acompanhamento das demandas apresentadas pelas prefeituras e a interlocução com ministérios e órgãos do Governo Federal. “Quem está no município conhece o problema de perto e sabe onde o recurso precisa chegar. O nosso papel, em Brasília, será ouvir essas demandas, buscar os recursos e acompanhar para que eles efetivamente se transformem em obras, serviços e melhorias para a população”, destaca.

A defesa do municipalismo está diretamente relacionada a outras áreas apontadas como prioritárias por Mara Caseiro, entre elas a saúde regional, a educação, a infraestrutura, a recuperação e ampliação de rodovias, o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da produção rural.

A experiência adquirida tanto na administração municipal quanto no Legislativo estadual, segundo a candidata, será a base para uma atuação voltada às diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. “Mato Grosso do Sul é formado por 79 municípios, cada um com suas características e necessidades. Quero levar para Brasília essa visão de Estado, trabalhando para que os investimentos cheguem às diferentes regiões e contribuam para melhorar a vida das pessoas”, conclui Mara.