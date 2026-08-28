JS Orchestra leva flashbacks e rock dos anos 80 ao Veras Bar

Banda se apresenta neste sábado (29), a partir das 20h, com repertório marcado por clássicos que atravessam gerações

Quem gosta de música e, especialmente, dos grandes clássicos que marcaram as décadas passadas, tem encontro marcado neste sábado (29), no Veras Bar. A JS Orchestra sobe ao palco às 20h para uma apresentação que aposta em um repertório repleto de flashbacks, com destaque para o rock dos anos 1980.

A proposta da banda é revisitar músicas que permanecem vivas na memória do público, com arranjos próprios e uma formação que reúne músicos experientes da cena sul-mato-grossense. No repertório, sucessos que fizeram história ganham novas interpretações, em uma noite que transita pelo rock e por outros estilos que marcaram diferentes gerações.

Para Joaquim Seabra, o “Cebola”, vocalista e saxofonista da JS Orchestra, a ideia é justamente criar uma conexão com o público por meio de músicas que continuam atuais mesmo décadas depois.

“A gente gosta muito de tocar essas músicas que fizeram parte da vida das pessoas. Principalmente o rock dos anos 80, que tem uma energia muito própria. É um repertório que o público reconhece, canta junto e, ao mesmo tempo, a gente consegue colocar a nossa identidade”, destaca Joaquim Seabra.

Clássicos com identidade própria

A JS Orchestra é formada por Joaquim Seabra “Cebola” (vocal e sax), Maila Marcato (vocal), Jean Stringueta (guitarra e backing vocal), Roni Espíndola (baixo) e Diogo Zarate (bateria).

Com uma sonoridade marcada pela presença dos vocais, guitarra, baixo, bateria e saxofone, o grupo constrói um show pensado tanto para quem viveu os grandes hits das décadas de 70, 80 e 90 quanto para quem está descobrindo essas músicas agora.

A apresentação deste sábado será no Veras Bar, que recebe o público em um ambiente intimista, com gastronomia e música ao vivo. A entrada é um convite para uma noite de nostalgia, celebração e, principalmente, muita música.

Reservas: (67) 99641-2759