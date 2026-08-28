Polícia Militar faz operação contra receptação no centro de Campo Grande

CDL Campo Grande e FCDL-MS elogiam ação policial, que é resultado de reunião com a Sejusp sobre segurança na região

A Polícia Militar realizou, nesta semana, uma operação em diversos pontos do centro da capital para verificar locais com suspeita de receptação, onde criminosos vendiam produtos furtados no centro de Campo Grande. As equipes fizeram batidas em estabelecimentos comerciais para identificar e desmantelar o esquema.

A ação é resultado de uma reunião realizada entre o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo, a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, e o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, para tratar da insegurança que atinge a região.

O encontro reuniu ainda o secretário executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, o coronel PM Emerson de Almeida Vicente, o comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, e o delegado geral Lupersio Dejerone.

Durante a reunião, Adelaido apresentou um panorama dos problemas enfrentados pelos lojistas da região central, com relatos de furtos e roubos recentes. Ele cobrou uma ação urgente do governo do estado e afirmou que o comerciante abre as portas todos os dias com medo, diante da falta de segurança no local. O presidente da CDL também chamou a atenção para a existência de pontos de receptação na própria área central, onde produtos furtados eram revendidos perto do local do crime.

Inês Santiago reforçou as dificuldades enfrentadas pelo varejo em Mato Grosso do Sul e retomou a pauta da criação de uma delegacia especializada no setor, capaz de reduzir a sensação de desamparo entre os empresários vítimas de crimes. Para a presidente da FCDL-MS, o enfrentamento à criminalidade exige uma ação coordenada entre poder público, polícia e entidades representativas do comércio. Ela também convidou o secretário Videira a indicar um representante da Sejusp para integrar a Frente Parlamentar do Varejo, com o objetivo de articular projetos de lei que unam problemas e soluções voltados ao setor.

O secretário afirmou que fará o que estiver ao seu alcance e destacou o compromisso do governo do estado com a segurança do centro de Campo Grande.



Reconhecimento ao trabalho da PM e da Sejusp

A CDL Campo Grande e a FCDL-MS parabenizaram a Polícia Militar e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública pela agilidade na resposta às demandas do setor. As entidades destacaram que a operação representa um passo importante na restauração da segurança para comerciantes, trabalhadores e visitantes do centro da capital, e reafirmaram a disposição de seguir em parceria com o poder público na busca por soluções permanentes para a região.