Odilon Ribeiro se consolida como a voz do Pantanal e dos produtores na Assembleia Legislativa de MS

Com a proposta de unir preservação ambiental e crescimento econômico, o candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro é o legítimo representante da região pantaneira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Tendo como prioridade a defesa dos produtores locais e a melhoria da qualidade de vida nos municípios da região, Odilon busca levar à Casa de Leis projetos voltados à atração de investimentos, geração de renda e fortalecimento do potencial regional.

A plataforma de atuação do candidato foca em demandas estruturais para as cidades do Pantanal. Entre as metas prioritárias estão o incentivo ao turismo, a atração de novas empresas, o apoio direto ao produtor rural e a criação de oportunidades de primeiro emprego e capacitação para a juventude. A proposta defende que o desenvolvimento econômico deve ocorrer de forma integrada à valorização da identidade e das riquezas naturais do bioma.

Sob o lema “Pantanal protegido é Pantanal desenvolvido”, Odilon reforça sua trajetória como pantaneiro e sua convicção na conciliação entre meio ambiente e produção. “Gente, o Pantanal não é apenas um patrimônio ambiental, é também uma oportunidade de desenvolvimento para quem vive aqui. Eu sou pantaneiro e acredito que preservar e gerar prosperidade e empregos não são excludentes, podem e devem caminhar juntos. Eu vou trabalhar para isso”, afirmou o candidato.