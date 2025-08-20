Fábio Trad descarta candidatura ao Governo de MS

Em encontro com líderes petistas, ex-deputado deve comunicar sua decisão de não disputar o Governo de MS; partido ainda tenta convencê-lo a reconsiderar.

O ex-deputado federal Fábio Trad (sem partido) deve comunicar oficialmente à cúpula do PT que não pretende disputar o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Apesar do desejo dos líderes petistas Zeca do PT e Vander Loubet de lançá-lo como candidato, Trad afirmou que irá ao encontro com a ministra Gleisi Hoffmann e o presidente do PT, Edinho Silva, apenas para discutir a formação de uma frente democrática em apoio à reeleição do presidente Lula.

Fábio foi claro: “Vou manifestar meu desejo de não ser candidato ao Governo. Desejo contribuir como candidato a deputado federal, se o partido quiser.” Mesmo sem um nome alternativo, o PT insiste em sua estratégia de filiar Trad durante o encontro estadual no dia 30 de agosto, esperando que o envolvimento com a militância o faça repensar sua decisão.