F1: Netflix confirma novo documentário sobre Schumacher

Schumacher ’94 vai retratar a trajetória do primeiro título do heptacampeão

A Netflix anunciou que lançará ainda em 2026 um novo documentário sobre Michael Schumacher, desta vez centrado na conquista do seu primeiro título mundial na Fórmula 1, no conturbado ano de 1994, marcado pelo falecimento de Ayrton Senna e uma acirrada disputa com Damon Hill. Intitulado Schumacher ’94, o longa será dirigido por Christin Freitag, com produção executiva de Jochen Köstler, Janek Romero e Constanze Guttmann, e contará com depoimentos de Corinna Schumacher, esposa do piloto.

A obra promete revisitar momentos decisivos da temporada, incluindo o polêmico incidente no GP da Austrália, além de explorar as manobras estratégicas e controvérsias que marcaram a época. A Netflix destacou que o documentário integra uma série de produções alemãs previstas para 2026 e, embora ainda sem data oficial, já gera expectativa entre fãs da F1 e admiradores do heptacampeão. A sinopse ressalta a importância histórica da temporada de 1994 e a ascensão de Schumacher como fenômeno esportivo.

O projeto pretende equilibrar emoção, drama e fatos esportivos, oferecendo uma visão detalhada do início de uma carreira que redefiniu a Fórmula 1. Com o foco no primeiro título, o documentário promete apresentar imagens inéditas, entrevistas exclusivas e análises técnicas das corridas. A produção ainda reforça a influência de Schumacher na popularização da F1 globalmente e no legado que o piloto deixou dentro e fora das pistas. Fãs do automobilismo aguardam ansiosos pela estreia, enquanto especialistas comentam que a obra pode se tornar referência em documentários esportivos contemporâneos.