Estudantes de Direito em Jardim podem participar de processo seletivo do TJMS no município

Estudantes de Direito que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho já podem se inscrever para o estágio na comarca de Jardim. As inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de janeiro e seguem até o dia 27, exclusivamente na secretaria do Fórum da Comarca, localizada na Avenida Coronel Stuck, 51, Vila Angélica, em Jardim, das 13h às 18h.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar regularmente matriculado em curso de Direito, em instituição de ensino público ou privada, e estar cursando entre o primeiro e o antepenúltimo semestre.

Prova e resultado

A prova será realizada no dia 7 de fevereiro, às 13h30, no Tribunal do Júri da Comarca. Os candidatos serão avaliados em conhecimentos de Direito e Língua Portuguesa, além de uma redação. O gabarito preliminar está previsto para ser divulgado 48 horas após a aplicação da prova, e o resultado final com a classificação dos candidatos será afixado na entrada do Fórum a partir do dia 26 de fevereiro.

Bolsa e benefícios

O estagiário selecionado terá direito a uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, com valores a serem definidos pela administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A jornada de trabalho será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira.