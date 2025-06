Estreia de Ancelotti: Brasil pronto para encarar o Equador

Carlo Ancelotti fará sua estreia como técnico da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (5), contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O italiano definiu a base da equipe titular após os primeiros treinos em solo equatoriano.

Sem adotar o esquema com três zagueiros, que chegou a ser cogitado, Ancelotti optou por uma formação mais tradicional. A equipe deve atuar com Alisson no gol, Vanderson, Alexsandro, Danilo (ou Marquinhos) e Alex Sandro na defesa. No meio-campo, Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães (ou Andrey Santos) e Estêvão. O ataque será formado por Richarlison e Vini Jr.

A proposta de jogo será adaptável: o esquema deve se transformar conforme a equipe estiver atacando ou se defendendo. A intenção de Ancelotti é ajustar a Seleção ao estilo dos adversários, mantendo competitividade e versatilidade.

A partida acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Guayaquil. O Brasil ocupa a quarta colocação com 21 pontos, enquanto o Equador é vice-líder, com 23. O duelo promete fortes emoções e será um primeiro grande teste para o novo comandante da Amarelinha.