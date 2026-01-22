quinta-feira, 22/01/2026

Estoques de sangue do HRMS atingem nível crítico

Tipos O+ e O- são os mais necessários em meio à queda de doações durante o período de férias.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arquivo


O Hemosul do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) alerta para a baixa nos estoques de sangue e convoca a população para doação voluntária, destacando os tipos O+ e O-, mais utilizados em urgências e cirurgias. Janeiro costuma registrar queda nas doações devido às férias, mas a demanda hospitalar continua elevada. Cleuza Benites, assistente social do Hemosul, reforça a importância da participação da comunidade, convocando doadores regulares e novos doadores.

O Hemosul funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, com acesso pela porta de vidro, exigindo documento de identidade e boas condições de saúde. Primeiros doadores devem ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 kg ou mais, alimentar-se leve, hidratar-se, apresentar documento com foto e evitar esforços físicos nas 24 horas seguintes.

Doenças respiratórias tornam o doador temporariamente inapto, homens podem doar até quatro vezes por ano e mulheres até três, respeitando intervalos mínimos. A colaboração da população é essencial para manter os estoques seguros e garantir atendimentos hospitalares.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

MPMS firma TAC para recuperar área desmatada em Ponta Porã

Milton - 0
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o proprietário de uma fazenda de...
Leia mais

Polícia cumpre mandados contra agressores em Campo Grande

Milton - 0
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu nesta manhã de 15 de janeiro de 2026 três mandados judiciais relacionados à violência doméstica...
Leia mais

Câmara aprova política nacional de combate à sífilis congênita

Milton - 0
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a Política Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis...
Leia mais

Calendário de defeso do caranguejo-uçá tem início em janeiro

Milton - 0
O calendário de defeso do caranguejo-uçá para 2026 começa em 18 de janeiro e vai até 6 de abril, podendo ser prorrogado até 22...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia