Estoques de sangue do HRMS atingem nível crítico





O Hemosul do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) alerta para a baixa nos estoques de sangue e convoca a população para doação voluntária, destacando os tipos O+ e O-, mais utilizados em urgências e cirurgias. Janeiro costuma registrar queda nas doações devido às férias, mas a demanda hospitalar continua elevada. Cleuza Benites, assistente social do Hemosul, reforça a importância da participação da comunidade, convocando doadores regulares e novos doadores.

O Hemosul funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, com acesso pela porta de vidro, exigindo documento de identidade e boas condições de saúde. Primeiros doadores devem ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 kg ou mais, alimentar-se leve, hidratar-se, apresentar documento com foto e evitar esforços físicos nas 24 horas seguintes.

Doenças respiratórias tornam o doador temporariamente inapto, homens podem doar até quatro vezes por ano e mulheres até três, respeitando intervalos mínimos. A colaboração da população é essencial para manter os estoques seguros e garantir atendimentos hospitalares.