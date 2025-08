Escola Funsat atinge 75% da meta para capacitação do Primt e mira recorde

Em 2025, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) programa uma capacitação completa de todos os beneficiários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). Circuito de palestras, que assim deve superar as suas edições de anos anteriores, objetivo ja bem encaminhado em 70% ao recorde pré-estabelecido de alcance, faltando ainda quatro dias de realização.

Até o momento, 725 pessoas do programa foram capacitadas com a oferta de orientações, quanto a Lei Municipal n°7.075/23, além de informações estratégicas para uma boa jornada profissional e futura recolocação no Mercado de Trabalho. Conteúdo ministrado pelo Professor Domínio Júnior, Mestre em Liderança pela Flórida Christian Institute, e autor de 25 obras publicadas, com formação também em “Gestão de Pessoas” pela FGV (Fundação Getúlio Vargas.

O número é resultado à recepção de beneficiários de nove pastas, desde o dia 28 de Julho, restando ainda outras 18 para serem incluídas no processo:

5/8 (Matutino e Vespertino)

AGETRAN, SEGOV, SEJUV, SEFAZ, FAC,SEMADI, FUNSAT, CGM,SEMADES

Local: Auditório do Instituto Mirim

6/8 (Matutino)

SISEP

Local: Rua Me Estanislau Pannatier, 1199, Jardim Monumento (Sisep)

7/8(Matutino e Vespertino)

SEAR, AGETEC, EMHA, IMCG, IMPCG, SECULT, CASA CIVIL

Local: Auditório do IMPCG

8/8(Matutino e Vespertino)

SEMED

A expectativa da Escola Funsat é a de transpor as 1.036 certificações que o projeto obteve em 2024, reforçando o compromisso de aliar a Educação Profissional ao propósito do Primt em fortalecer habilidades de quem integra o programa. Além do Ciclo Anual de Capacitação, os beneficiários também participam de cursos gratuitos na Fundação e são estimulados, obrigatoriamente pelo legislação, a fazerem 40 horas/aula mínimas de aprendizagem técnica, para viabilizarem a renovação de contrato.

Três cursos com matrículas abertas

Com poucas vagas ainda disponíveis ao público em geral, a Escola Funsat oferece três cursos profissionalizantes, em caráter gratuito. “Cuidador de Idosos”, “Empreendedorismo em Pequenos Negócios” e “Rotinas Administrativas” são as opções de turma no primeiro andar do prédio da Fundação Social do Trabalho.

Capacitações que variam quanto ao pré-requisito de matrículas, e também no horário de realização, ou tempo de duração. Confira:

Cuidador de Idosos

80 horas/aula

11 de agosto a 9 de setembro

Horário: 13h às 17h

Pré-requisito de matrícula: Ensino Fundamental Completo

60 horas/aula

11 de agosto a 2 de setembro

Horário: 13h às 17h

Pré-requisito de matrícula: Ensino Fundamental Completo

60 horas/aula

11 de agosto a 2 de setembro

Horário: 13h às 17h

Pré-requisito de matrícula: Ensino Fundamental Completo

OBS: Realizado em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5820, ou no WhatsApp da Escola Funsat, no (67) 3314-3089. O setor, que é o único da Prefeitura de Campo Grande, com certificação autorizada pelo Ministério da Educação, fica no 1° andar do prédio da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Confira abaixo o link para as pré-inscrições:

Para se inscrever nos nossos cursos acesse o link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGG9ZOmME1oduAfXbiKq2RibBJ5VEDKwCX0CPJURIhf97DUA/viewform?usp=preview