Equipe de vôlei de Campo Grande avança para a semifinal do Brasileiro Interclubes Sub-16

A equipe feminina da (AECGV) Associação Esportiva Campo Grande Vôlei garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16, após uma vitória emocionante contra o Sport Recife, nesta quinta-feira (3). A equipe já está entre as quatro melhores do Brasil e agora tenta conquistar a vaga para a final. O confronto, válido pelas quartas de final, foi decidido em cinco sets, com o time sul-mato-grossense vencendo por 3 a 2 no tie-break.

A próxima partida foi disputada contra o Mackenzie, de São Paulo, na última sexta-feira (4) validado pela semifinal da competição, que ocorre em Goiânia (GO). A competição conta com a participação de 22 equipes. A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei participou deste ano dos campeonatos sub 17, sub-19 e sub 21 feminino. E o melhor resultado até o momento foi o 9º lugar no sub-19 feminino.

O treinador, Samir Dalleh, comenta sobre a marca histórica da equipe sul-mato-grossense. “A final de hoje contra a equipe do Mackenzie é um jogo muito importante para nossa equipe, para a história do Mato Grosso Sul. Só de participar desse campeonato Brasileiro Interclubes já é de grande importância para o voleibol do MS, porque nunca nenhuma equipe do Mato Grosso Sul participou. Aqui o campeonato Brasileiro Interclube tem as principais equipes do Brasil, Fluminense, Mackenzie, São Paulo Futebol Clube, Sport Recife, então é muito emocionante”.

Sobre as expectativas o técnico destaca: “a nossa equipe está bem animada, o grupo está bem motivado, nós apresentamos grandes jogos durante essa competição, não perdemos nenhum jogo ainda e não pretendemos perder. Vamos focar muito na conquista dessa vaga para final hoje”.

Campanha Impecável na Primeira Fase

A trajetória da AECGV (Associação Esportiva Campo Grande de Vôlei) no Brasileiro Interclubes Sub-16 tem sido impecável. Na primeira fase, o time venceu todas as partidas, terminando no topo do seu grupo. A vitória mais recente foi contra a forte equipe do Fluminense, por três sets a zero, com parciais de 25-16, 25-23 e 25-18.

Além disso, a equipe sul-mato-grossense também superou o Recife Vôlei por três sets a zero e o Santa Mônica por dois sets a um, garantindo assim o primeiro lugar na fase de grupos e a vaga para as quartas de final.

Agora, a equipe de Campo Grande busca manter o bom desempenho na competição e avançar para a grande final, com o objetivo de trazer o título para casa.

O time é composto pelas atletas Yasmin Benitez, Cecilia Vieira, Naiana Vincensi, Gabriela Delai, Heloisa Senhorinha, Gabrielly Rodrigues, Anna Beatriz Paniago, Ana Carolina Silva, Leticia dos Santos, Ana Luiza Xavier, Elouise Ferreira e Lara dos Santos. Samir Dalleh é o treinador principal, com Djairo Lima Domingues De Holanda atuando como assistente técnico.

O time Associação Esportiva Campo Grande Vôlei conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.