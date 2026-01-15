Entre memória e novos começos: hotel histórico gera empregos e se prepara para reabrir as portas

Depois de mais de duas décadas de portas fechadas, um dos prédios mais emblemáticos de Campo Grande volta a pulsar vida, histórias e oportunidades. Previsto para inaugurar em março, o Slaviero Prime Campo Grande já inicia um novo capítulo ao abrir processo seletivo, por meio da Funtrab, para preencher dezenas de vagas de emprego que vão movimentar o setor de hotelaria e serviços na Capital.

Mais do que a reabertura de um hotel, o projeto representa a retomada de um espaço que faz parte da memória urbana da cidade e, agora, também se torna símbolo de geração de trabalho e renda. Ao todo, são oportunidades para diferentes funções, que vão desde recepção, governança e limpeza até áreas especializadas como gastronomia, eventos e liderança de salão. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 2.800, além de benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica e tíquete-alimentação, entre outros a serem combinados.

As vagas contemplam profissionais com e sem experiência, ampliando o acesso ao mercado de trabalho. Há oportunidades para agente de reservas, auxiliar de limpeza, auxiliar de recepção e auxiliar de cozinha, assim como para camareiras, garçons, cozinheiros, recepcionistas de hotel, confeiteiro, padeiro, barman, maître, chefe de fila nos serviços de alimentação e coordenador de eventos (assistente de eventos).

A abertura das vagas, intermediada pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), reforça o papel da política pública na geração de oportunidades e no fortalecimento da economia local. Para a diretora de Relações de Emprego e Atendimento ao Trabalhador, Brenda Costa, o processo seletivo vai além da contratação de profissionais. “Esse processo representa a chance de devolver dignidade, renda e perspectiva para muitas famílias. Ver um empreendimento desse porte abrir as portas já gerando empregos mostra o quanto a intermediação de mão de obra é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”, destaca.

A subgerente do Slaviero Prime Hotel CG, Léa Pereira explica que foram disponibilizadas mais de 70 vagas nas áreas administrativas, operacionais (A e B), cozinha e bebidas. “A equipe da Funtrab está presente para nos atender nesta semana, a partir desta terça até quinta-feira, das 9 às 12h, das 14 às 17 horas”, avisa.

Com experiência de 10 anos na área de coordenação de eventos, o publicitário Luiz Felipe Sudorio, 29 anos, se cadastrou na Funtrab e soube da existência do processo seletivo no hotel. “Estou desempregado há um mês, trabalhei em produção de filmes e em outras coordenações da área, vou tentar essa oportunidade no início deste ano”, diz esperançoso.

A diversidade de cargos reflete a estrutura robusta do novo empreendimento, que contará com 135 apartamentos, restaurante, academia, salas de reunião e um espaço para eventos com capacidade para até 180 pessoas em auditório.

“Estar no coração de Campo Grande é uma grande vantagem competitiva. O hóspede consegue fazer muita coisa a pé, acessar pontos históricos, culturais e gastronômicos da cidade, além de ter facilidade de deslocamento para compromissos profissionais. Nossa proposta é unir modernidade, conforto e respeito à história do local, unindo praticidade e experiência urbana, tanto para quem vem a lazer quanto para quem vem a trabalho”, explica o gerente de marketing e eventos do hotel, Jota Abussafi.

O proprietário do Slaviero Prime Hotel CG Wagner Borges e o diretor de marketing e eventos Jota Abussafi

O edifício, inaugurado originalmente em 1971, ficou abandonado por 22 anos até ser adquirido, em 2023, pelo empresário e pecuarista Wagner Marcelo Monteiro Borges, de 62 anos. Com espírito empreendedor e apaixonado por Campo Grande, ficou encantado pela arquitetura e pelo passado do prédio, decidiu assumir o desafio de restaurar o espaço. “Sempre fui muito bem recebido nesta Capital, eu passava aqui na frente, via o prédio abandonado e pensava: Quer saber? Vou comprar essa briga. Agora, se vai dar lucro, não sei, será uma consequência”, relata.

A reforma, inicialmente estimada em R$ 30 milhões, acabou ultrapassando as expectativas devido às surpresas comuns em prédios antigos e históricos. Até outubro de 2025, cerca de R$ 40 milhões já haviam sido investidos na obra, além dos R$ 15 milhões destinados à compra do imóvel. Apesar das mudanças, cinco elementos icônicos do antigo hotel foram preservados: o relógio, os bustos, os lustres, os painéis de bálsamo e o letreiro que homenageia a Capital — uma forma de manter viva a identidade do local.

Por dentro, o hotel ganhou uma nova configuração, com recepção integrada ao bar, restaurante reposicionado, auditório no espaço onde antes funcionava um banco e acessibilidade garantida com a construção de rampas. Até o estacionamento precisou ser ampliado, exigindo um investimento adicional para atender às necessidades atuais.

Agora, com a fase de acabamento em andamento e a equipe começando a ser formada, a expectativa é de que o Slaviero Prime Campo Grande volte a receber hóspedes e eventos, reacendendo a movimentação no centro da cidade. Para muitos trabalhadores, a seleção aberta pela Funtrab representa não apenas um emprego, mas a chance de fazer parte da história de um lugar que renasce, conectando passado, presente e futuro.