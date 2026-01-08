Enfermidades ameaçam produtividade do leite no Sul do Brasil

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina lideram a produção de leite no país, mas enfrentam desafios graves com mastite, pneumonia e diarreia, doenças que impactam diretamente a produtividade e a rentabilidade. A médica-veterinária Paloma Tavares, da Vetoquinol Saúde Animal, destaca que o manejo preventivo é a melhor estratégia, incluindo higiene rigorosa, ventilação adequada, colostragem de qualidade e protocolos de vacinação. A empresa implementa o Projeto Leite Ouro, oferecendo medicamentos de baixa ou zero carência, como Forcyl®, Acura® e Tolfedine® CS, que permitem manter a produção mesmo durante tratamentos. Segundo Paloma, a combinação de boas práticas sanitárias e soluções eficazes aumenta o volume produzido, garante bem-estar animal e fortalece a cadeia de fornecimento de leite. O projeto reforça que prevenção, tecnologia e manejo adequado são pilares para a sustentabilidade do setor no Sul e em todo o Brasil.

Soluções inovadoras fortalecem o setor leiteiro brasileiro

A Vetoquinol Saúde Animal, com mais de 90 anos de experiência global, oferece produtos e protocolos que auxiliam propriedades a enfrentar enfermidades, impulsionando produtividade e eficiência. Com presença em todo o território nacional e portfólio focado em inovação, a empresa contribui para um setor mais sustentável, rentável e seguro.