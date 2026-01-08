quinta-feira, 8/01/2026

Enfermidades ameaçam produtividade do leite no Sul do Brasil

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina lideram a produção de leite no país, mas enfrentam desafios graves com mastite, pneumonia e diarreia, doenças que impactam diretamente a produtividade e a rentabilidade. A médica-veterinária Paloma Tavares, da Vetoquinol Saúde Animal, destaca que o manejo preventivo é a melhor estratégia, incluindo higiene rigorosa, ventilação adequada, colostragem de qualidade e protocolos de vacinação. A empresa implementa o Projeto Leite Ouro, oferecendo medicamentos de baixa ou zero carência, como Forcyl®, Acura® e Tolfedine® CS, que permitem manter a produção mesmo durante tratamentos. Segundo Paloma, a combinação de boas práticas sanitárias e soluções eficazes aumenta o volume produzido, garante bem-estar animal e fortalece a cadeia de fornecimento de leite. O projeto reforça que prevenção, tecnologia e manejo adequado são pilares para a sustentabilidade do setor no Sul e em todo o Brasil.

Soluções inovadoras fortalecem o setor leiteiro brasileiro
A Vetoquinol Saúde Animal, com mais de 90 anos de experiência global, oferece produtos e protocolos que auxiliam propriedades a enfrentar enfermidades, impulsionando produtividade e eficiência. Com presença em todo o território nacional e portfólio focado em inovação, a empresa contribui para um setor mais sustentável, rentável e seguro.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Segurança é reforçada em Brasília para atos de 8 de janeiro

Milton - 0
A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) montou um esquema especial para esta quinta-feira, data que marca três anos dos atos golpistas...
Leia mais

Brasil é o 4º país que mais acolhe venezuelanos no mundo

Milton - 0
O Brasil consolidou-se como o quarto país que mais recebe refugiados venezuelanos no mundo, somando 262 mil pedidos de refúgio em dez anos. Segundo...
Leia mais

Artigo: A Câmara de Campo Grande foi atuante e presente no dia a dia da Capital

Milton - 0
Assumir a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande nesta Legislatura que se iniciou em 2025 significou representar uma Casa de Leis com o...
Leia mais

PF realiza Operação Central Fake em Campo Grande

Milton - 0
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Central Fake, cumprindo mandado de busca e apreensão e prisão preventiva no âmbito de uma...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia