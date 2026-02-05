sexta-feira, 6/02/2026

Endrick marca, Lyon vence Laval e avança na Copa da França

Brasileiro chega a cinco gols em cinco jogos pelo time francês

Milton
Publicado por Milton
Foto: Lyon via X

Jovem atacante decide partida e confirma adaptação rápida no futebol europeu

Endrick segue em alta na França e foi decisivo na vitória do Lyon sobre o Laval por 2 a 0, garantindo a classificação às quartas de final da Copa da França. O atacante abriu o placar aos 37 minutos do segundo tempo com um belo chute de fora da área após driblar o marcador. Nos acréscimos, Afonso Moreira fechou o resultado, confirmando o triunfo da equipe no OL Stadium. Desde que chegou ao clube francês, Endrick marcou cinco gols em cinco partidas, incluindo um hat-trick na vitória por 5 a 2 sobre o Metz pelo Campeonato Francês.

O desempenho do brasileiro tem chamado atenção da comissão técnica e da torcida, que veem o jovem atacante como uma peça fundamental para a sequência da temporada. O Lyon aguarda o sorteio que definirá seu próximo adversário nas quartas de final da competição nacional. A atuação de Endrick reforça sua adaptação rápida e capacidade de decisão em jogos importantes, consolidando seu nome no futebol europeu. O resultado mantém o Lyon na disputa por títulos e aumenta a confiança do time para os desafios seguintes.

A presença constante do atacante em momentos decisivos confirma o investimento do clube e sua aposta em jovens talentos.

CATEGORIAS:
ESPORTE

