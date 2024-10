Encontro discute manejo do fogo no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro

O Governo de MS, a UFMS e instituições ambientais realizaram, na última quinta-feira (10), a Primeira Reunião de Planejamento do Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF). O evento reuniu produtores e moradores para discutir práticas de manejo do fogo em resposta aos incêndios que afetam o Pantanal.

O encontro, parte do projeto Consolidação do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro (PEPRN), apresentou métodos ecológicos que visam reduzir incêndios e melhorar a produção agrícola. “Queremos usar o fogo de forma controlada para beneficiar o meio ambiente”, explicou Geraldo Damasceno, do NEFAU.

O PMIF inclui o mapeamento das áreas mais suscetíveis a incêndios e a criação de um cronograma para queimas prescritas. Genoir Mokwa, gerente da Fazenda São Bento, ressaltou a importância desse conhecimento: “Entender sobre queimas prescritas é fundamental para o planejamento e traz esperança para quem enfrenta os incêndios.”.

Áurea Garcia, da Mupan, destacou a necessidade de parcerias para debater e gerar conhecimento sobre a prevenção de incêndios. “Estamos buscando ações inteligentes que ajudem a manter a saúde das áreas úmidas”, explicou.

Leonardo Palma, do Imasul, comentou que o PEPRN será a primeira unidade de conservação a implementar o PMIF. Ele enfatizou a importância do planejamento para alcançar os objetivos de conservação.

O evento contou com a participação de representantes de diversas instituições, fortalecendo a colaboração para enfrentar os desafios do manejo do fogo na região.