Em Brasília, Caravina articula permanência no PSDB com foco em Riedel 2026

Durante a Convenção Nacional do PSDB, realizada nesta quarta-feira (5) em Brasília, o deputado estadual Pedro Caravina afirmou que sua permanência na legenda dependerá diretamente da posição do novo partido — resultado da fusão entre PSDB e Podemos — em relação à reeleição do governador Eduardo Riedel.

A possível fusão abre espaço para uma debandada de lideranças com mandato, e Caravina defende que os filiados tenham liberdade para trocar de sigla sem o risco de perder o cargo. Para ele, é melhor que essa movimentação ocorra agora, antes do período eleitoral de 2026, o que daria tempo para reorganizar as chapas e abrir espaço para novas lideranças.

“O partido não vai permanecer com o tamanho que tem hoje. A dispersão será natural, principalmente se houver janela. Mas, com organização e liderança, ainda é possível manter uma estrutura consistente em Mato Grosso do Sul”, afirmou o parlamentar.

Atualmente, o PSDB é a maior força política do Estado, com três deputados federais, seis estaduais, mais de 45 prefeitos e mais de 300 vereadores. No entanto, as conversas entre lideranças tucanas e outros partidos, como PP e PL, indicam possíveis mudanças de rumo. O próprio governador Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja, que preside a sigla no Estado, têm mantido diálogo com outras legendas.

Caravina revelou que discutiu o tema com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, durante a convenção, e defendeu a abertura de uma janela partidária para acomodar a nova configuração política que pode surgir com a fusão.

“Sou filiado há anos, fui prefeito e hoje sou deputado pelo PSDB. Tenho interesse em continuar, mas é preciso que o partido tenha uma diretriz clara, competitiva, e esteja inserido no arco de alianças que irá apoiar a reeleição do governador Riedel”, explicou.

O deputado acredita que a construção partidária deve partir de quem realmente deseja permanecer na legenda. Segundo ele, não faz sentido adiar mudanças inevitáveis para o ano que vem, correndo o risco de surpresas que dificultem a formação de chapas competitivas.

Convenção

17ª convenção nacional do PSDB aprovou que a executiva nacional do partido dê continuidade aos trâmites para a incorporação do Podemos, formando assim um partido que representará o centro democrático brasileiro.

Esta é a primeira etapa de um processo que ainda levará alguns meses até a homologação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A aprovação obteve apoio de 98% dos convencionais de todo o Brasil que participaram da votação.