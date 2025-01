Em 2024, atletas de Mato Grosso do Sul se destacaram em competições internacionais

Em 2024, Mato Grosso do Sul teve uma participação memorável nas principais competições nacionais para jovens atletas: os Jogos da Juventude, os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) e as Paralimpíadas Escolares. Com resultados expressivos, o estado conquistou diversos pódios e reafirmou a força de seu programa esportivo, destacando-se em diferentes modalidades e revelando talentos promissores.

O desempenho dos atletas garantiu vagas em competições internacionais de alto nível, como a 28ª edição dos Jogos Escolares Sul-Americanos, realizados em Bucaramanga, na Colômbia entre os dias 1º e 11 de dezembro. Organizado pelo Conselho Sul-Americano de Desporto (Consude), em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e o Ministério do Esporte, o evento contou com a participação de 232 brasileiros, incluindo estudantes-atletas, comissão técnica, médicos, fisioterapeutas e equipe de liderança.

As modalidades disputadas foram: atletismo, atletismo para pessoas com deficiência intelectual, natação, paranatação, judô, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, basquetebol 3×3, handebol, voleibol e futsal, tanto no masculino quanto no feminino. Mato Grosso do Sul, será representado por três atletas na competição internacional.

Uma das representantes sul-mato-grossenses na competição foi a judoca Anna Clara Alegre Mendes, de 13 anos, Aquidauanense. A jovem sagrou-se campeã na categoria -36kg do judô.

“Pratico judô há sete anos e, em 2024, fui contemplada com a Bolsa Atleta da Fundesporte. Sou aluna da escola Cejar e participo do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar). Conquistei a vaga para o Sul-Americano ao me sagrar campeã do JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), em Recife. Foi uma experiência incrível, uma competição de alto nível técnico. Fiquei satisfeita com a minha participação, ainda mais porque um mês antes tive uma lesão no tornozelo. Graças ao apoio dos meus fisioterapeutas, Gabi e Luiz, consegui me recuperar a tempo”, contou Anna Clara.

Sobre sua trajetória no esporte, ela destaca:

“Comecei no judô muito cedo, junto com minha irmã Anna Beatriz, em um projeto da escola. Desde então, venho acumulando conquistas das quais me orgulho muito. Receber a Bolsa Atleta da Fundesporte me ajudou bastante este ano, permitindo que eu participasse das competições e me mantivesse no esporte. Talvez sem esse apoio eu não conseguiria.”

Outra atleta de Mato Grosso do Sul presente nos Jogos Sul-Americanos foi Maria Eduarda da Silva Santos, de 14 anos, natural de Três Lagoas. Também integrante do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), ela pratica atletismo há cinco anos e disputou a prova dos 80m com barreiras. A atleta conquistou a medalha de ouro no revezamento 5×8.

“Fui convocada porque fiquei em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com um tempo muito bom. Para mim, o Sul-Americano foi uma grande oportunidade de ganhar visibilidade e abrir novas portas no esporte”, disse Maria Eduarda.

Ela também relembrou o início de sua trajetória no atletismo:

“Comecei no esporte quando tinha 9 anos, quase fazendo 10. Minha mãe me colocou no atletismo porque eu tive muitas crises asmáticas. No começo, foi para melhorar minha saúde, mas logo me apaixonei pelo esporte.”

O desempenho dos jovens atletas sul-mato-grossenses reafirma o potencial do estado no cenário esportivo e o impacto positivo dos programas de incentivo ao esporte na formação de novos talentos.