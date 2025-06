Lidio Lopes defende fortalecimento do SUAS

Durante a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social de Campo Grande, o deputado estadual Lidio Lopes destacou a importância do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no atendimento à população. O evento, realizado nos dias 25 e 26 de junho na Uniderp, celebrou os 20 anos do sistema, reunindo gestores, profissionais e usuários para avaliar e propor melhorias à política pública.

Lidio afirmou que atuar na assistência social é uma “vocação”, reconhecendo o esforço de entidades e trabalhadores da área. Ele alertou para os prejuízos causados pela mudança na destinação de recursos, como o Fundo de Investimento Social (FIS), agora embutido no ICMS, o que tem dificultado o planejamento das secretarias municipais.

Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, o deputado também defendeu a criação de uma PEC que fixe percentuais obrigatórios de investimento no setor, assim como ocorre com saúde e educação. Segundo ele, garantir orçamento é essencial para tornar o SUAS uma política efetiva e contínua.