Em 11 dias, Expogrande movimenta R$ 640 milhões

Bate recordes de público e negócios

A 85ª edição da Expogrande, realizada entre os dias 3 e 13 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, movimentou R$ 640 milhões em 11 dias, reunindo mais de 125 mil visitantes. O evento superou em 11 mil o público da edição anterior e reafirmou sua força como uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil.

Segundo o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, os 20 leilões realizados bateram recorde de faturamento nos últimos três anos, somando R$ 33 milhões, impulsionados pela valorização da arroba do boi. O setor automotivo também teve destaque, com mais de 250 veículos vendidos, totalizando R$ 50 milhões.

A rádio Difusora Pantanal, 101,9 FM, conhecida como “Rádio do Agro”, marcou presença com uma estrutura de 200 metros dentro do evento. A programação contou com apresentações diárias de artistas regionais, como João Haroldo e Betinho, Patrícia e Adriana, e Marlon Maciel e outros. O espaço ainda ofereceu arroz carreteiro gratuito todos os dias. “Nós recebemos os artistas aqui na “Rádio do Agro”, artistas regionais que são muito bons”, destacou a equipe.

Com todos os espaços comercializados, a feira já tem planos para 2026, com ampliação da estrutura e atrações confirmadas. A expectativa é que os valores dos estandes sejam divulgados nos próximos 60 dias.