Eleição de diretores e concurso público avançam em Itaporã

Reajuste salarial e carreira administrativa também marcam conquistas

Nesta segunda-feira (23), a FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) e o SIMTED Itaporã reuniram-se com a Prefeitura para tratar de pautas da educação municipal, com avanços concretos. O prefeito Tiago Tavares Carbonaro comprometeu-se a iniciar o projeto para a eleição de diretores ainda neste ano, fortalecendo a gestão democrática nas escolas. Ficou definido estudo para criação do quadro específico de administrativos, além da realização de concurso público condicionado a impacto financeiro. Também foi confirmado reajuste de 5,4% no Piso do Magistério.

A presidenta da FETEMS, Deumeires Morais, destacou que os avanços resultam do diálogo contínuo entre sindicato e gestão, incluindo soluções para atestados médicos, reorganização da hora-atividade e redução da carga horária de administrativos para seis horas diárias. A presidenta do SIMTED, Susana Giupatto, reforçou que os resultados são fruto da mobilização da categoria e acompanhamento constante dos compromissos. Participaram ainda representantes das escolas municipais, da gestão de educação e membros da FETEMS, consolidando o debate sobre valorização e melhorias na educação local.