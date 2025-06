ELDORADO: Mais de 500 doses aplicadas no Dia D de vacinação contra a influenza.

Neste sábado (31), mesmo com chuva e frio, a Prefeitura Municipal de Eldorado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou com sucesso o Dia D de Vacinação contra a Influenza, na Praça da Igreja Matriz.

Com muito empenho e dedicação, a equipe da Saúde aplicou mais de 500 doses da vacina, garantindo proteção e cuidado para centenas de eldoradenses Parabéns a todos os profissionais envolvidos por enfrentarem as adversidades climáticas e mostrarem, mais uma vez, o compromisso com a saúde da nossa população!

Se você ainda não se vacinou, procure a unidade de saúde mais próxima. Vacinar é um ato de amor e responsabilidade!