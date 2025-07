Ela não tem crachá, mas já atendeu mais de 11 mil pessoas: conheça a Glória, a atendente virtual do Detran-MS

De segunda a segunda, a qualquer hora do dia ou da noite, uma atendente virtual simpática e eficiente tem transformado o jeito do cidadão se relacionar com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O nome dela é Glória, e ela já está na agenda de WhatsApp de mais de 11,2 mil sul-mato-grossenses.

Desde seu lançamento oficial, em maio de 2025, a Glória trocou mais de 447 mil mensagens com os usuários, sendo 151 mil enviadas por ela só em maio e 118 mil em junho. Isso mostra não apenas o alto volume de acessos, mas a intensidade do atendimento realizado.

Mais do que uma assistente digital, a Glória carrega identidade. Ela foi inspirada na mulher sul-mato-grossense: simpática, acolhedora, prática e sempre pronta para ajudar. Seu nome faz referência a expressão ‘ôh, Glória’ utilizada sempre que uma situação burocrática é resolvida, além do ‘IA’ de inteligência artificial que a atendente virtual do Detran utiliza em situações como memorizar vocabulários e dados mais acessados pelo usuário, por exemplo.

Com 99,88% de taxa de interação, a Glória mostra que chegou para ficar. Das mais de 11 mil pessoas que conversaram com ela, apenas 13 não seguiram com o atendimento. A taxa de rejeição é praticamente nula, de 0,12%. Além disso, cerca de 26% dos usuários retornaram a conversar com ela, totalizando quase 3 mil contatos recorrentes.

Embora o atendimento humanizado funcione apenas em dias úteis, a Glória segue ativa 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Nesses dias, muitos usuários aproveitam para fazer consultas de pontuação na CNH, de infrações, verificam o vencimento da habilitação, e os débitos existentes. A continuidade no fluxo de mensagens nesses períodos reforça a autonomia da assistente e o quanto ela tem sido útil mesmo fora do horário comercial.

Dias com maior demanda

Numa leitura geral das trocas de mensagens, a segunda-feira é o dia mais movimentado, com uma média de 326 mensagens trocadas, seguida por terça e quarta-feira, com 307 e 286 contatos realizados com ela. Os dados indicam que o cidadão tem adotado a Glória como primeira opção logo ao iniciar a semana.

Expansão à vista

A Diretoria de Tecnologia da Informação do Detran-MS já trabalha para ampliar as funcionalidades da Glória, com previsão de novas consultas voltadas a veículos, além da ampliação do horário do atendimento humanizado que atualmente é comercial, das 8h às 18h.

Precisa gerar uma guia? Quer saber a situação da sua habilitação ou do seu veículo? A Glória resolve. Para começar, basta adicionar o número (67) 3368-0500 na agenda do celular e enviar uma mensagem pelo WhatsApp.

A Glória é mais que uma ferramenta virtual, é um novo jeito de atender bem, com a cara e a hospitalidade de Mato Grosso do Sul.