Dr. Victor Rocha leva atendimentos médicos ao Distrito do Taboco em ação de prevenção à saúde

O vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha participou, na sexta-feira (31), de uma ação de saúde no Distrito do Taboco, em Corguinho, que prestou atendimento gratuito a cerca de 40 pessoas, entre homens e mulheres.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura Municipal de Corguinho, por meio da Secretaria de Saúde e das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), em parceria com o Hospital do Amor e com apoio da Câmara de Vereadores.

Durante a manhã, o Dr. Victor Rocha realizou consultas médicas e avaliações clínicas, oferecendo orientação e acolhimento aos pacientes. As mulheres foram atendidas com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, enquanto os homens realizaram exames de sangue para a dosagem do PSA, utilizado no rastreamento do câncer de próstata. A ação integra as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce como instrumentos fundamentais para salvar vidas.

O prefeito Barrinha destacou a relevância do trabalho realizado e agradeceu ao médico pela parceria. “É muito importante poder oferecer este tipo de atendimento à nossa população. Quero agradecer ao Dr. Victor, que atende com amor e carinho a cada paciente. O nosso muito obrigado”, afirmou.

“Nosso compromisso é garantir que o acesso à saúde chegue a todos os lugares, especialmente nas comunidades mais distantes. Cada atendimento é uma oportunidade de salvar uma vida por meio da prevenção e do diagnóstico precoce”, ressaltou o vereador Dr. Victor Rocha.

Estiveram presentes na ação o presidente da Câmara Municipal, vereador Elisandro Cerioli, o vice-presidente, vereador Macaco, o segundo secretário, vereador Valmirzinho, e o vereador Edinho. Também participaram o secretário de Saúde, Alex Julião, a diretora e coordenadora da Atenção Básica, Marta Regina Favero, e a representante do Hospital do Amor em Corguinho, Fernanda Custódio.