quarta-feira, 5/11/2025

Dr. Victor Rocha leva atendimentos médicos ao Distrito do Taboco em ação de prevenção à saúde

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação 

O vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha participou, na sexta-feira (31), de uma ação de saúde no Distrito do Taboco, em Corguinho, que prestou atendimento gratuito a cerca de 40 pessoas, entre homens e mulheres.
A iniciativa foi promovida pela Prefeitura Municipal de Corguinho, por meio da Secretaria de Saúde e das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), em parceria com o Hospital do Amor e com apoio da Câmara de Vereadores.

Durante a manhã, o Dr. Victor Rocha realizou consultas médicas e avaliações clínicas, oferecendo orientação e acolhimento aos pacientes. As mulheres foram atendidas com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, enquanto os homens realizaram exames de sangue para a dosagem do PSA, utilizado no rastreamento do câncer de próstata. A ação integra as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce como instrumentos fundamentais para salvar vidas.

O prefeito Barrinha destacou a relevância do trabalho realizado e agradeceu ao médico pela parceria. “É muito importante poder oferecer este tipo de atendimento à nossa população. Quero agradecer ao Dr. Victor, que atende com amor e carinho a cada paciente. O nosso muito obrigado”, afirmou.

“Nosso compromisso é garantir que o acesso à saúde chegue a todos os lugares, especialmente nas comunidades mais distantes. Cada atendimento é uma oportunidade de salvar uma vida por meio da prevenção e do diagnóstico precoce”, ressaltou o vereador Dr. Victor Rocha.

Estiveram presentes na ação o presidente da Câmara Municipal, vereador Elisandro Cerioli, o vice-presidente, vereador Macaco, o segundo secretário, vereador Valmirzinho, e o vereador Edinho. Também participaram o secretário de Saúde, Alex Julião, a diretora e coordenadora da Atenção Básica, Marta Regina Favero, e a representante do Hospital do Amor em Corguinho, Fernanda Custódio.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

GARRAS intercepta carga de cigarros eletrônicos no Jardim Campo Alto

Milton - 0
No último domingo (2), o GARRAS recebeu denúncias sobre movimentação suspeita em uma residência no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. Após campana dos...
Leia mais

Coronel David denuncia esquema de financiamento por trás de invasão que destruiu fazenda em Caarapó

Milton - 0
O deputado estadual Coronel David (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (29) para denunciar o suposto...
Leia mais

Rodolfo Nogueira quer convocar Lewandowski por falas contraditórias sobre operação no RJ

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS)apresentou requerimento na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para convocar o ministro da Justiça e...
Leia mais

Reitoria da UEMS e Governo do Estado de MS realizam nesta sexta (31) solenidade histórica de assinaturas de termos de quatro Restaurantes Universitários e...

Josimar Palácio - 0
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade Santo Amaro realiza nesta sexta-feira (31), a partir das 9h, a solenidade de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia