sexta-feira, 22/08/2025

Dr. Victor Rocha homenageia Dr. Rosildo Barcellos com Medalha do Mérito Legislativo

Durante Sessão Solene pelos 126 anos de Campo Grande, vereador destaca legado de Dr. Rosildo Barcellos e entrega a Medalha “José Antônio Pereira” por sua contribuição à cultura e memória histórica.

Foto: Izaias Medeiros - Assecom Câmara CG

Em uma das mais emocionantes homenagens da Sessão Solene em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha entregou a Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira” ao Dr. Rosildo Gomes Barcellos Júnior, referência nacional e internacional na preservação da história e da literatura.

A honraria foi concedida em reconhecimento à trajetória marcante de Barcellos, imortal da Academia Brasileira de História e Literatura, autor de dezenas de obras e defensor ativo da memória cultural brasileira. Ao longo de sua carreira, ele conquistou títulos de cidadão honorário em seis municípios de Mato Grosso do Sul e recebeu comendas de prestígio no Brasil e no exterior.

Na cerimônia, Dr. Victor Rocha ressaltou a importância da homenagem: “Rosildo é um patrimônio vivo da nossa cultura”. Já o homenageado emocionou o público com palavras poéticas, exaltando seus vínculos com Campo Grande.

A entrega da medalha reforça o compromisso do vereador com a valorização de personalidades que contribuem significativamente para a identidade cultural e intelectual do município.

