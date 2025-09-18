quinta-feira, 18/09/2025

DOURADOS: Prefeitura vai à Justiça contra Oi por deixar Samu sem telefone de emergência

Liminar determina que operadora mantenha o número ativo até a conclusão da portabilidade; Prefeitura orienta população a ligar no número alternativo 2222-2300

Publicado por Milton
Fotos: Arquivo/ Assecom

A Prefeitura de Dourados acionará judicialmente a operadora Oi LTDA. após a interrupção do número de emergência 192, do SAMU. A medida ocorre em descumprimento a uma liminar concedida em abril, que obrigava a operadora a manter as linhas ativas até a migração para a nova empresa vencedora da licitação de telefonia digital.

Desde a semana passada, o número 192 está inoperante, prejudicando o atendimento de urgência na cidade e na região, incluindo a Reserva Indígena. Enquanto o serviço não é normalizado, a população deve utilizar o telefone alternativo 2222-2300.

O coordenador regional do Samu, Otávio Miguel Liston, alerta que a falha pode comprometer mais de 3 mil atendimentos mensais. A liminar prevê multa diária de R$ 10 mil pelo descumprimento. O município avalia os prejuízos causados e pedirá o cumprimento imediato da decisão judicial.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

