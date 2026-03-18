DOURADOS: Prefeitura retoma as obras para concluir construção de Ceim que começou em 2013

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), retomou na manhã desta quarta-feira (18) as obras do Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) do Parque do Lago I, que tiveram início em 2013 e estavam abandonadas. A assinatura da ordem de serviço autoriza o reinício dos trabalhos com investimento total de R$ 1.254.428,46m sendo R$ 934.173,47 em recursos próprios do município e outros R$ 320.254,99 provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A solenidade de assinatura da ordem de serviço foi conduzida pelo prefeito Marçal Filho e consolida a determinação de retomar todas as obras que estão abandonadas pela Prefeitura de Dourados, reforçando, principalmente, o compromisso com o bom emprego do dinheiro público. Além do prefeito Marçal Filho e equipe, estiveram presentes os vereadores Márcio Pudim, Laudir Munaretto, Dalton Ribeiro, Inspetor Cabral, Jânio Miguel, Cemar Arnal e Ana Paula Fernandes.

A ação realizada nesta quarta-feira integra o plano da gestão do prefeito Marçal Filho de investir na educação e transformar estruturas paralisadas em unidades modernas e acolhedoras para atender a população. Esta é a segunda obra retomada em menos de uma semana. No último dia 11, a Prefeitura reativou a construção do Ceim da Vila Erondina, que estava paralisada desde 2019 e agora segue com prazo de 12 meses para conclusão.

No Parque do Lago I, a obra teve início em 2013 e já passou por três empresas, sendo a última em 2024. Apesar de cerca de 80% da estrutura estar concluída, o espaço sofreu com vandalismo e furtos, situação que será resolvida nesta nova etapa e a unidade estará pronta para receber 224 crianças no ano letivo de 2027, representando um grande alívio para os moradores daquela região de Dourados.

Esta é a segunda obra retomada em menos de uma semana

O prefeito Marçal Filho citou que o trabalho terá começo, meio e fim para que ocorra a entrega de uma estrutura segura, moderna e preparada para receber as crianças. “Sentia uma tristeza durante todos esses anos de ver esse Ceim abandonado, por vezes tomado pelo mato e muitas famílias precisando levar crianças mais longe e, agora, assim como fizemos na Vila Erondina, vamos concluir essas unidades”, disse o prefeito, ao pontuar ainda que “durante 13 anos, nenhuma gestão se interessou em concluir o espaço e que a partir de hoje, os trabalhos vão seguir a todo vapor”.

O secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, destacou o avanço promovido pela gestão. “Em poucos dias, dois Ceim’s retomados, o prefeito tem visão de futuro, está construindo história na educação de Dourados, levando oportunidade para as famílias e isso é fruto de uma gestão verdadeira, que não mede esforços para que as coisas aconteçam”, afirmou.

A vereadora Ana Paula Fernandes falou em nome da Câmara Municipal de Dourados e ressaltou a importância da obra para a primeira infância. Segundo ela, a iniciativa representa mais do que uma estrutura física, sendo um investimento direto no desenvolvimento das crianças e no futuro do município.

A parlamentar também destacou a articulação da gestão municipal na busca por recursos e parcerias. Para a vereadora Ana Paula, a retomada demonstra “planejamento, responsabilidade e vontade política, com atuação junto a diferentes esferas para transformar espaços abandonados em oportunidades concretas para a população”.

DETALHES DA OBRA

A empresa responsável pela execução é a Escala Engenharia Ltda. O Ceim terá área construída de 1.022,04 m² em um terreno de 2.860,00 m², seguindo o modelo Proinfância Tipo B, com capacidade para atender 224 crianças. O prazo estimado é de 12 meses.

A estrutura contará com hall de entrada, secretaria, diretoria, sala de reunião, refeitório, cozinha, lavanderia, rouparia, solários, pátio coberto, salas de aula com banheiros e áreas de repouso, banheiros coletivos e acessíveis, sala multiuso, playground e espaços de apoio, como despensa, almoxarifado e depósito de material de limpeza.