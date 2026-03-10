DOURADOS: Prefeitura investe em contraceptivos de longa duração e previne gravidez na adolescência

Município é pioneiro em Mato Grosso do Sul na compra com recursos próprios de métodos contraceptivos de longa duração e amplia ações de orientação e planejamento reprodutivo na rede pública de saúde; Dourados também é, proporcionalmente, o que tem maior cobertura desse serviço no planejamento familiar em todo país.



Dourados é o primeiro município de Mato Grosso do Sul a realizar aquisição, com recursos próprios, de métodos contraceptivos (Implanon) reversíveis de longa duração e de kits descartáveis para inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU). O município também é, porporcionalmente, o que tem maior cobertura desse serviço no planejamento familiar em todo o Brasil. A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sems), tem ampliado investimentos na prevenção da gravidez na adolescência e na capacitação das equipes da rede pública para fortalecer o trabalho de orientação e atendimento às mulheres.

Na manhã desta terça-feira, o prefeito Marçal Filho acompanhou o trabalho desenvolvido neste sentido na Unidade Básica de Saúde da Vila Hilda. Ele ressaltou o trabalho realizado pela Prefeitura de Dourados para que as UBS’s estejam preparadas para desenvolver ações que ampliem a proteção, principalmente de adolescentes, incentivem o planejamento familiar e contribuam para a redução de situações de vulnerabilidade social.

O prefeito destacou a iniciativa. “A Prefeitura de Dourados é a primeira do Estado que dispõem de recursos próprios para que as mulheres e principalmente as mais jovens tenham acesso ao meio de prevenção que é inserido de forma subdérmica (sob a pele), de forma fácil e ajuda muito para que tenham planejamento familiar e melhores perspectivas de vida”, apontou Marçal Filho.

Entre junho de 2025 e março de 2026, 422 mulheres já aderiram ao Implanon na rede pública de Dourados. O método contraceptivo foi adquirido com recursos próprios do município, ao custo unitário de R$ 482. O público prioritário é formado por adolescentes em situação de vulnerabilidade social que já possuem vida sexual ativa. Somente no início de 2026, a prefeitura já investiu R$ 701.669,00 na aquisição de Implanon, R$ 794.430,00 em Dispositivo Intrauterino (DIU), R$ 6.380,00 em anestésico tópico utilizado na inserção do DIU e R$ 178.125,00 em kits descartáveis para o procedimento.

Prefeito Marçal Filho acompanha trabalho na Unidade Básica de Saúde da Vila Hilda

Cabe destacar que, durante o ano de 2025, a prefeitura também recebeu 153 unidades de Implanon enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde e outras 889 unidades encaminhadas pelo Ministério da Saúde em dezembro do mesmo ano, que começaram a ser distribuídas em janeiro de 2026, totalizando 1.042 unidades recebidas.

Em relação ao DIU hormonal, ao longo de 2025 foram recebidas 343 unidades da Secretaria de Estado de Saúde e outras 62 unidades em 2026. Já a primeira aquisição com recursos próprios, no valor de R$ 794.430,00, foi realizada em março de 2026, e a Sems iniciou a distribuição do método nas unidades de saúde neste mês. Em Dourados, o levantamento mais recente (2024) aponta que de 3.800 bebês nascidos vivos, 436 eram filhos de adolescentes, ou seja, 11,47%.

A coordenadora da Rede Aline, programa voltado ao atendimento de mulheres em Dourados, Mariana Faria Gonçalves, destaca que as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) têm orientado adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade sobre o uso do Implanon. Segundo ela, o método é destinado principalmente a adolescentes com até 19 anos que já possuem vida sexual ativa. “Basta procurar a unidade de saúde mais próxima para receber orientação da equipe médica e de enfermagem. Se estiver dentro dos critérios, a adolescente pode agendar a inserção do implante na própria UBS”, explica.

Além das adolescentes, também são consideradas prioritárias mulheres em alta vulnerabilidade psicossocial, como aquelas que vivem em condições de extrema pobreza, com transtornos relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, mulheres monitoradas por tornozeleira eletrônica ou que tenham sido vítimas de violência sexual.

Mariana também ressalta que o procedimento de inserção do implante é simples e rápido. “É realizado com anestesia local e leva cerca de três minutos. Durante os meses de fevereiro, março e abril, os profissionais da rede municipal estão passando por capacitações, e a previsão é que até o final de abril todas as unidades de saúde estejam aptas a oferecer o procedimento”, afirma.

A Prefeitura de Dourados reforça que o enfrentamento à gravidez na adolescência está diretamente relacionado à permanência dos jovens na escola, à ampliação de oportunidades de qualificação profissional e à redução de fatores que podem levar à vulnerabilidade social e à violência. Por isso, o município investe no acesso à saúde e no fortalecimento das políticas de planejamento reprodutivo, garantindo mais autonomia e informação para adolescentes e mulheres.