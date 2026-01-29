DOURADOS: Prefeitura entrega mais 5 toneladas de alimentos às famílias da Reserva Indígena

A Prefeitura de Dourados realizou nesta quinta-feira (29) mais uma grande entrega de alimentos à comunidade indígena do município. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Indígena), com distribuição na Escola Municipal Tengatuí Marangatu, localizada na aldeia Jaguapiru, beneficiando centenas de famílias. “Essa ação, que tem garantido segurança alimentar para os moradores das aldeias e renda para os pequenos produtores, atende determinação do prefeito Marçal Filho, que tem um olhar muito especial para as comunidades indígenas da nossa cidade”, enfatiza Bruno Cezar Alvaro Pontim, secretário municipal de Agricultura Familiar.

Nesta etapa, mais de cinco toneladas de alimentos foram destinadas às famílias indígenas, incluindo legumes, frutas, tubérculos e pães produzidos por agricultores da própria reserva. Esta foi a terceira entrega realizada na escola em apenas um mês. Desde o mês passado, o volume total já ultrapassa 20 toneladas de alimentos distribuídos na Reserva Indígena, em escolas e o Centro de Referencia de Assistência Social (Cras).

Entre os itens entregues estão milho verde em espiga, quiabo, limão rosa, limão-taiti, abacate, manga, abóbora, banana, mandioca, além de pães e outros produtos. Ao todo, 12 produtores indígenas participaram desta entrega, todos moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó.

Os alimentos são adquiridos diretamente de pequenos agricultores indígenas pela Semaf e repassados às famílias da reserva. A iniciativa segue orientação do prefeito Marçal Filho, priorizando a agricultura indígena e garantindo que os produtos cheguem “direto do campo” à mesa da comunidade.

O PAA Indígena representa um duplo impacto social: combate à insegurança alimentar e fortalecimento da renda dos produtores locais. O programa é viabilizado com investimento de R$ 1,3 milhão do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, e executado em parceria com a Agraer. Atualmente, 224 famílias indígenas estão cadastradas e fornecem frutas, legumes, hortaliças e produtos artesanais produzidos dentro da própria comunidade.

Família de Edilmara entregou ao PAA quiabo, limão, pães e farinha

Produtora da aldeia Jaguapiru, a indígena guarani kaiowá Edilmara Felipe Valério destacou a importância do programa. Segundo ela, a família cultiva diversos alimentos ao longo do ano e, nesta entrega, forneceu quiabo, limão, pães e farinha. “O PAA é muito importante porque amplia nossas opções de venda, evita desperdícios e ainda ajuda a própria comunidade”, afirmou.

Morador da aldeia Bororó, o produtor guarani kaiowá Anízio Martins também participou da entrega, fornecendo cerca de 500 quilos de milho verde, abóbora, limão e mandioca. Ele ressaltou que o programa facilita a comercialização. “Como trabalho sozinho, tenho dificuldade de vender no comércio. O PAA é o principal canal e me incentiva a produzir mais”, disse.

Anízio produz sozinho variedade de produtos e tem o PAA como principal parceiro de comercialização

Mesmo durante o período de férias escolares, a diretora da escola Tengatuí Marangatu, professora Joany Freitas, acompanhou de perto a distribuição. “Estamos no período de colheita e a escola se colocou como parceira. Assim conseguimos ajudar dezenas de famílias a terem uma alimentação mais saudável”, explicou.

Diretora Joany Freitas tem atuado durante as férias para acompanhar a distribuição de alimentos

Moradores das aldeias e das áreas de retomada compareceram para receber os alimentos. Claudineia Aparecida, residente na Jaguapiru, foi ao local com a família. “Ajuda bastante, principalmente para quem tem crianças em casa”, relatou.

O PAA Indígena é um programa contínuo, e novas entregas estão previstas nas próximas semanas. Outras escolas e Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Indígenas também serão pontos de distribuição, enquanto houver produção disponível e recursos para a aquisição dos alimentos.