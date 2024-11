DOURADOS: Escola municipal professora Avani é vencedora na Categoria X do Prêmio Senatran 2024

A Escola Municipal Professora Avani Cargnelutti Fehlauer é a vencedora na Categoria X do Prêmio Senatran 2024. Com o projeto “Educação para o Trânsito é assunto de Criança”, a escola de Dourados ficou com o 1º lugar no Grupo IV – Educação para o Trânsito Categoria X, que seleciona projetos, programas ou ações de Educação para o Trânsito direcionados aos alunos, desenvolvidos em unidades de Educação Básica no ano de 2023 e/ou 2024, em colaboração com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Concessionária de serviço público, ONG ou órgão do Sistema Nacional de Trânsito.

Direcionado para 120 alunos de 9 a 14 anos, o projeto em parceria com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), surge da necessidade de conscientizar os estudantes sobre segurança no trânsito. O projeto foi desenvolvido na escola ao longo de 10 meses, envolvendo a comunidade escolar e as famílias. As atividades incluíram rodas de conversa, pesquisa sobre infrações, construção de sinalizações de trânsito com materiais recicláveis e a criação de uma minicidade, onde os alunos puderam entender a organização do trânsito e a importância das sinalizações.

As aulas foram interativas, lúdicas e baseadas na BNCC, permitindo que os alunos fossem protagonistas de seu aprendizado. “Os resultados foram positivos, com mudanças de comportamento observadas nas crianças e suas famílias. Relatos de pais indicam que os alunos exigiram práticas mais seguras durante os deslocamentos”, ressaltou a professora Rosangela, idealizadora e executora do projeto pela escola Municipal Avani.



“A Agetran e a Escola Pública de Trânsito Prefeito José Elias Moreira parabenizam a professora e se sentem honradas em apoiar e participar das ações e atividades desenvolvidas no referido projeto.

Que possamos juntos trabalhar a conscientização e responsabilidade de todos para um trânsito mais seguro”, destacou Mariana Souza Neto, diretora-presidente da Agetran.

Prêmio

O Prêmio SENATRAN é uma iniciativa do Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, que tem como objetivo geral fomentar iniciativas, projetos e produção técnico-científica, voltados à segurança no trânsito, incentivando organizações públicas e privadas a aderirem ao PNATRANS e estimular o engajamento da sociedade brasileira ao propósito de redução dos sinistros de trânsito.