DOURADINA: Secretaria de educação reúne motoristas e define diretrizes para o transporte universitário.

Neste domingo (09), a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Douradina promoveu uma reunião com os motoristas responsáveis pelo transporte escolar universitário até Dourados. Durante o encontro, a secretária Elizângela Regina Marques Rosa apresentou um Termo de Responsabilidade, que foi assinado pelos profissionais, estabelecendo diretrizes essenciais para a melhoria do serviço prestado aos estudantes. Nesta segunda-feira (10) os profissionais já iniciam os trabalhos atendendo aos estudantes universitários.

O documento destaca a importância da pontualidade, reforçando que os horários de saída e retorno dos ônibus devem ser rigorosamente cumpridos. Em caso de imprevistos, os motoristas deverão informar a secretaria imediatamente para que as providências necessárias sejam tomadas.

Outro ponto abordado foi a parceria entre os profissionais, incentivando a cooperação e o respeito mútuo para garantir um ambiente de trabalho harmonioso e eficiente. Também foi discutida a necessidade de manter uma comunicação adequada com os estudantes, evitando conflitos e assegurando um atendimento respeitoso.

A secretária ressaltou a importância do trabalho dos motoristas, destacando que eles desempenham um papel fundamental na vida dos universitários, ajudando-os a alcançar seus objetivos acadêmicos. Ela reforçou que a secretaria está sempre à disposição para apoiar os profissionais e solucionar eventuais desafios no transporte.

Com a assinatura do termo, os motoristas reafirmaram o compromisso com a qualidade e a segurança do serviço, garantindo que os estudantes tenham um transporte confiável e organizado ao longo do ano letivo.