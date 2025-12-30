DOF recupera veículo roubado em Dourados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) localizaram um MMC Outlander carregado com 1,1 mil quilos de maconha na MS-162, em Dourados. Durante um bloqueio policial, o motorista fugiu e abandonou o veículo em uma lavoura, deixando a droga para trás. Ao verificar o carro, os militares descobriram que as placas eram falsas e que o veículo havia sido furtado em São Paulo. A maconha e o veículo, avaliados em cerca de R$ 2,2 milhões, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp com o MJSP.

O DOF reforça que denúncias podem ser feitas pelo 0800 647 6300. A operação mostra o empenho das autoridades no combate ao tráfico e à criminalidade na fronteira. Nenhum suspeito foi localizado após buscas na região. Esta apreensão representa um golpe significativo às quadrilhas que atuam no contrabando de drogas.

A polícia continua com o monitoramento das rotas de tráfico.