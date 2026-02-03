quarta-feira, 4/02/2026

Disponível 24h, saiba quando e como acionar a Defesa Civil

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, informa que mantém atendimento 24 horas por dia, garantindo acesso imediato à população para qualquer ocorrência ou situação de risco. O serviço pode ser acionado pelo telefone 199, canal oficial para registro de ocorrências.
Segundo o coordenador de Proteção e Defesa Civil da Capital, Eneas Netto, registrar a ocorrência é essencial para que o órgão possa agir de forma rápida e coordenada:

“O atendimento da Defesa Civil funciona de maneira ininterrupta, atendendo todo e qualquer tipo de ocorrência nas vias da cidade. É muito importante que a população registre a situação pelo 199, porque somente assim conseguimos coordenar ações rápidas e integradas com as demais secretarias municipais”, afirmou.

A Defesa Civil atua de forma preventiva e operacional, em parceria com outras secretarias e órgãos municipais. O trabalho envolve a identificação de pontos de risco, a implementação de soluções preventivas ou paliativas e a pronta resposta em situações de emergência, como quedas de árvores, alagamentos ou interdições de vias.

O órgão está estruturado em três gerências:

  • Gerência de Prevenção: mapeia áreas de risco e registra ocorrências no Sistema de Informações sobre Desastres do Governo Federal, permitindo ações antecipadas;
  • Gerência de Operações: realiza a pronta resposta em casos emergenciais, garantindo desobstrução de vias e avaliação de impactos;
  • Gerência de Apoio Administrativo e Operacional: gerencia a comunicação interna e com concessionárias, além de dar suporte às demais gerências.

“Nosso principal objetivo é preservar vidas e proteger o patrimônio da população. Atuamos em conjunto com todas as secretarias municipais para minimizar os impactos causados por alterações climáticas ou situações de crise”, destacou o coordenador.

A Defesa Civil orienta a população a registrar qualquer ocorrência pelo 199 e a seguir as recomendações de segurança emitidas em casos de alerta.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

SIDROLÂNDIA: Após retirada de murtas, novas espécies estão sendo replantadas

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está realizando a retirada das plantas do tipo murta e o replantio com novas espécies, como parte de uma ação...
Leia mais

Fundesporte publica edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) publicou no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (28) o edital do processo seletivo dos programas Bolsa...
Leia mais

Mulher é presa com haxixe “ice” na rodoviária de Dourado

Milton - 0
Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (2) ao ser flagrada transportando cerca de 1 Kg de haxixe do tipo "ice"...
Leia mais

Musk é intimado a depor após buscas nos escritórios do X

Milton - 0
Promotoria francesa intensifica apurações sobre conteúdos e práticas da plataforma A promotoria de Paris ordenou nesta terça‑feira (3) buscas nos escritórios franceses da rede social...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia