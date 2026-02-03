Disponível 24h, saiba quando e como acionar a Defesa Civil

A Prefeitura de Campo Grande, informa que mantém atendimento 24 horas por dia, garantindo acesso imediato à população para qualquer ocorrência ou situação de risco. O serviço pode ser acionado pelo telefone 199, canal oficial para registro de ocorrências.

Segundo o coordenador de Proteção e Defesa Civil da Capital, Eneas Netto, registrar a ocorrência é essencial para que o órgão possa agir de forma rápida e coordenada:

“O atendimento da Defesa Civil funciona de maneira ininterrupta, atendendo todo e qualquer tipo de ocorrência nas vias da cidade. É muito importante que a população registre a situação pelo 199, porque somente assim conseguimos coordenar ações rápidas e integradas com as demais secretarias municipais”, afirmou.

A Defesa Civil atua de forma preventiva e operacional, em parceria com outras secretarias e órgãos municipais. O trabalho envolve a identificação de pontos de risco, a implementação de soluções preventivas ou paliativas e a pronta resposta em situações de emergência, como quedas de árvores, alagamentos ou interdições de vias.

O órgão está estruturado em três gerências:

Gerência de Prevenção: mapeia áreas de risco e registra ocorrências no Sistema de Informações sobre Desastres do Governo Federal, permitindo ações antecipadas;

Gerência de Operações: realiza a pronta resposta em casos emergenciais, garantindo desobstrução de vias e avaliação de impactos;

Gerência de Apoio Administrativo e Operacional: gerencia a comunicação interna e com concessionárias, além de dar suporte às demais gerências.

“Nosso principal objetivo é preservar vidas e proteger o patrimônio da população. Atuamos em conjunto com todas as secretarias municipais para minimizar os impactos causados por alterações climáticas ou situações de crise”, destacou o coordenador.

A Defesa Civil orienta a população a registrar qualquer ocorrência pelo 199 e a seguir as recomendações de segurança emitidas em casos de alerta.