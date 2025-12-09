DiResponsa e Rafa e Junior unem pagode e sertanejo no single “Tey, Tey, Tey” 

O DiResponsa lança nesta quinta-feira (11) o single “Tey, Tey, Tey”, primeira música inédita do projeto “Vem pra DR com DiResponsa” — um trabalho que nasce como audiovisual e que, em 2026, se transforma em uma label que vai circular pelo país. O clipe da faixa estreia no dia seguinte, 12 de dezembro, às 12h, no canal oficial do grupo no YouTube (aqui) .



“Tey, Tey, Tey” abre uma fase importante para o quinteto paranaense, reforçando a proposta de misturar o pagode com outros gêneros e dialogar com novos públicos. Composição de Thi Soares, Léo Soares e Gabriel Lorenzo, a música conta a história de um romance que começa sem grandes pretensões, mas termina virando algo muito maior — tudo embalado por um pagode moderno, leve e cheio de swing.



Para dar ainda mais identidade à faixa e a proposta, o DiResponsa convidou a dupla Rafa e Junior, intérpretes do hit “Ama um Maloqueiro”, que conquistou as redes sociais e as plataformas digitais nos últimos meses. O encontro entre os artistas cria um clima descontraído e reforça a ponte entre o pagode e o sertanejo, algo que o grupo já vinha explorando naturalmente em seus shows.



A parceria, segundo o DiResponsa, representa muito mais do que uma soma de estilos. “‘Tey, Tey, Tey’ é daquelas músicas que não deixam ninguém parado. Ela carrega nossa energia do pagode, mas também a vibe contagiante do sertanejo do Rafa e Junior. A gente quer que o público sinta essa mistura, essa alegria de ritmos que caminham juntos. É a cara da nossa nova fase — leve, vibrante e feita para criar grandes memórias”, destaca o grupo.



Letra

Foi na rua

Que minha boca

Encontrou a sua louca

Falando que a noite tá chata

Que os cara tá ruim de cantada

Tá difícil de aturar

Brecha aberta

Vai e vem conversa

E a sua vontade era vazar de lá

Comigo

Fui indo

Sem saber o tamanho do perigo

Era só pra ficar

E eu me apaixonei

O coração deu mole

E ela tey tey tey

O que era só uma noite

Já faz mais de mês

O coração deu mole

E ela tey tey tey

Era só pra ficar

E eu me apaixonei

O coração deu mole

E ela tey tey tey

O que era só uma noite

Já faz mais de mês

O coração deu mole

E ela tey tey tey

Tey tey tey

