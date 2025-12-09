quarta-feira, 10/12/2025

DiResponsa e Rafa e Junior unem pagode e sertanejo no single “Tey, Tey, Tey” 

Jhoseff Bulhões
Publicado por Jhoseff Bulhões
Foto: Divulgação

O DiResponsa lança nesta quinta-feira (11) o single “Tey, Tey, Tey”, primeira música inédita do projeto “Vem pra DR com DiResponsa” — um trabalho que nasce como audiovisual e que, em 2026, se transforma em uma label que vai circular pelo país. O clipe da faixa estreia no dia seguinte, 12 de dezembro, às 12h, no canal oficial do grupo no YouTube (aqui).
 

“Tey, Tey, Tey” abre uma fase importante para o quinteto paranaense, reforçando a proposta de misturar o pagode com outros gêneros e dialogar com novos públicos. Composição de Thi Soares, Léo Soares e Gabriel Lorenzo, a música conta a história de um romance que começa sem grandes pretensões, mas termina virando algo muito maior — tudo embalado por um pagode moderno, leve e cheio de swing.
 

Para dar ainda mais identidade à faixa e a proposta, o DiResponsa convidou a dupla Rafa e Junior, intérpretes do hit “Ama um Maloqueiro”, que conquistou as redes sociais e as plataformas digitais nos últimos meses. O encontro entre os artistas cria um clima descontraído e reforça a ponte entre o pagode e o sertanejo, algo que o grupo já vinha explorando naturalmente em seus shows.
 

A parceria, segundo o DiResponsa, representa muito mais do que uma soma de estilos. “‘Tey, Tey, Tey’ é daquelas músicas que não deixam ninguém parado. Ela carrega nossa energia do pagode, mas também a vibe contagiante do sertanejo do Rafa e Junior. A gente quer que o público sinta essa mistura, essa alegria de ritmos que caminham juntos. É a cara da nossa nova fase — leve, vibrante e feita para criar grandes memórias”, destaca o grupo.
 

Letra  

Foi na rua
Que minha boca
Encontrou a sua louca
Falando que a noite tá chata
Que os cara tá ruim de cantada
Tá difícil de aturar
Brecha aberta
Vai e vem conversa
E a sua vontade era vazar de lá
Comigo
Fui indo
Sem saber o tamanho do perigo

Era só pra ficar
E eu me apaixonei
O coração deu mole
E ela tey tey tey

O que era só uma noite
Já faz mais de mês
O coração deu mole
E ela tey tey tey
Era só pra ficar
E eu me apaixonei
O coração deu mole
E ela tey tey tey
O que era só uma noite
Já faz mais de mês
O coração deu mole
E ela tey tey tey
Tey tey tey

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br

CATEGORIAS:
Jhoseff Bulhões

