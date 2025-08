Diniz à beira de recorde negativo após sete jogos sem vencer no Vasco

O Vasco de Fernando Diniz atravessa uma das piores fases da temporada. Sem vencer há sete jogos, a equipe vive um cenário de incertezas após a eliminação na Copa Sul-Americana e a ameaça de cair para a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com uma campanha cada vez mais insustentável, Diniz se aproxima de igualar o pior momento da sua carreira, uma sequência de nove jogos sem vitória, registrada em 2018 no Athletico-PR.

A má fase é marcada por uma combinação de erros individuais e dificuldades no sistema defensivo. Após a derrota para o Mirassol, Diniz afirmou que a equipe precisa urgentemente de vitórias para recuperar o moral e evitar consequências mais graves. “Temos que parar de errar e começar a ganhar jogos”, declarou o técnico.

O próximo teste será na quinta-feira, em São Januário, contra o CSA, pela Copa do Brasil. Com o empate sem gols no jogo de ida, o Vasco precisa de uma vitória simples para se classificar. O resultado pode ser decisivo para a continuidade de Diniz no comando do clube.