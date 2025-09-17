Desembargador Eduardo Machado Rocha é eleito vice-presidente do TJMS

Na manhã desta quarta-feira, dia 17 de setembro, durante sessão do Tribunal Pleno, o desembargador Eduardo Machado Rocha foi eleito, por aclamação, e empossado para assumir a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A escolha ocorreu após a sessão solene de homenagem da aposentadoria do desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, até então vice-presidente do Tribunal.

Após a eleição, o novo vice-presidente do TJMS agradeceu pelo privilégio de assumir o cargo, o qual exercerá até a conclusão do biênio 2025/2026. “Agradeço a confiança e prometo a todos que exercerei o cargo com dignidade e dedicação. O senhor presidente pode ter certeza do meu apoio em tudo que for necessário para o sucesso desta administração”, concluiu o Des. Eduardo Machado Rocha.

Ao receber o novo membro da administração, o presidente do TJ, Des. Dorival Renato Pavan, ressaltou a importância da missão que o empossado assume. “A Vice-Presidência tem encargos bastante sensíveis que são, não somente fazer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais, cujo volume se eleva a cada dia, mas também a administração dos precatórios do Estado e dos municípios que estarão sob a condução de Vossa Excelência. Tenho certeza e convicção de que, mercê do seu histórico, do seu passado, da sua trajetória e da sua postura como desembargador deste Tribunal de Justiça, fará uma excelente administração também na Vice-Presidência”.

Trajetória – Natural de Dourados (MS), Eduardo Machado Rocha formou-se em Direito pela Unigran em 1980 e ingressou na magistratura em 1987, quando foi nomeado juiz substituto.

No decorrer da carreira, atuou em diversas comarcas do Estado, passando por Iguatemi, Coxim e Naviraí, exercendo funções tanto nas áreas cível quanto criminal. Em 1996, foi promovido a juiz de Direito da Entrância Especial na comarca de Dourados, onde assumiu a 1ª Vara Cível.

Sua promoção a desembargador ocorreu em setembro de 2013.

Com 38 anos dedicados à magistratura, o desembargador Eduardo Machado Rocha assume a vice-presidência do TJMS trazendo experiência e compromisso com o fortalecimento da Justiça de Mato Grosso do Sul.

Aposentadoria – A eleição do novo vice-presidente ocorreu em razão da aposentadoria do desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, anunciada na mesma sessão. Magistrado de carreira, Fernando Mauro encerrou seu percurso no Judiciário sul-mato-grossense após trajetória marcada pela dedicação à magistratura e pelos relevantes serviços prestados à Justiça, com uma sessão solene em sua homenagem com a presença dos colegas, amigos e familiares.