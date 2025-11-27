Desembargador bloqueia R$ 10 milhões de prefeito e empresas investigadas em Terenos

O desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em bens de investigados na Operação Spotless, que apura fraudes em licitações no município de Terenos. A medida atinge o prefeito afastado Henrique Wancura Budke (PSDB), 25 pessoas físicas e 18 empresas ligadas ao esquema criminoso.

O bloqueio inclui contas bancárias, planos de previdência e investimentos; caso o valor não seja alcançado, imóveis poderão ser sequestrados. A investigação do Gaeco e Gecoc identificou uma organização criminosa estruturada, liderada por agente político, que direcionava licitações e recebia propina de empresários.

Durante a operação, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão. Provas extraídas de celulares e documentos revelaram o modus operandi do grupo, incluindo contratos fraudulentos que somam mais de R$ 15 milhões no último ano.

Lista de atingidos pela medida:

1 – Henrique Wancura Budke

2 – Arnaldo Godoy Cardoso Glagau

3 – Arnaldo Santiago

4 – Cleberson José Chavoni Silva

5 – Daniel Matias Queiroz, Edneia

6 – Rodrigues Vicente

7 – Eduardo Schoier

8 – Fábio André Ho􀆯meister Ramires

9 – Felipe Braga Martins

10 – Fernando Seiji Alves Kurose

11 – Genilton da Silva Moreira

12 – Hander Luiz Correa Grote Chaves

13 – Isaac Cardoso Bisneto

14 – Leandro Cícero Almeida de Brito

15 – Luziano dos Santos Neto

16 – Maicon Bezerra Nonato

17 – Marcos do Nascimento Galitzki

18 – Nadia Mendoça Lopes

19 – Orlei Figueiredo Lopes

20 – Rinaldo Cordoba de Oliveira

21 – Rogério Luís Ribeiro

22 – Sandro José Bortoloto

23 – Sansão Inácio Rezende

24 – Stenia Sousa da Silva

25 – Tiago Lopes de Oliveira

26 – Valdecir Batista Alves

Empresas: