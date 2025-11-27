Desembargador bloqueia R$ 10 milhões de prefeito e empresas investigadas em Terenos

O desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em bens de investigados na Operação Spotless, que apura fraudes em licitações no município de Terenos. A medida atinge o prefeito afastado Henrique Wancura Budke (PSDB), 25 pessoas físicas e 18 empresas ligadas ao esquema criminoso.
O bloqueio inclui contas bancárias, planos de previdência e investimentos; caso o valor não seja alcançado, imóveis poderão ser sequestrados. A investigação do Gaeco e Gecoc identificou uma organização criminosa estruturada, liderada por agente político, que direcionava licitações e recebia propina de empresários.
Durante a operação, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão. Provas extraídas de celulares e documentos revelaram o modus operandi do grupo, incluindo contratos fraudulentos que somam mais de R$ 15 milhões no último ano.
Lista de atingidos pela medida:
- 1 – Henrique Wancura Budke
- 2 – Arnaldo Godoy Cardoso Glagau
- 3 – Arnaldo Santiago
- 4 – Cleberson José Chavoni Silva
- 5 – Daniel Matias Queiroz, Edneia
- 6 – Rodrigues Vicente
- 7 – Eduardo Schoier
- 8 – Fábio André Homeister Ramires
- 9 – Felipe Braga Martins
- 10 – Fernando Seiji Alves Kurose
- 11 – Genilton da Silva Moreira
- 12 – Hander Luiz Correa Grote Chaves
- 13 – Isaac Cardoso Bisneto
- 14 – Leandro Cícero Almeida de Brito
- 15 – Luziano dos Santos Neto
- 16 – Maicon Bezerra Nonato
- 17 – Marcos do Nascimento Galitzki
- 18 – Nadia Mendoça Lopes
- 19 – Orlei Figueiredo Lopes
- 20 – Rinaldo Cordoba de Oliveira
- 21 – Rogério Luís Ribeiro
- 22 – Sandro José Bortoloto
- 23 – Sansão Inácio Rezende
- 24 – Stenia Sousa da Silva
- 25 – Tiago Lopes de Oliveira
- 26 – Valdecir Batista Alves
Empresas:
- 1 – Arnaldo Santiago LTDA
- 2 – Bonanza Comércio e Serviços EIRELI LTDA
- 3 – Eduardo Schoier (nome fantasia Conect Construções)
- 4 – Construtora Kurose LTDA
- 5 – Genilton da Silva Moreira (nome fantasia Base Construtora e
- Logística)
- 6 – HG Empreiteira & Negócios EIRELE, Lopes Construtora e Empreiteira
- LTDA
- 7 – Angico Construtora e Prestadora de Serviços LTDA
- 8 – Sansão Inácio Rezende LTDA (nome fantasia Construtora e Empreiteira Real)
- 9 – D’Aço Construção e Logística LTDA
- 10 – Agpower Engenharia e Construções LTDA
- 11 – GS Serviços e Construtora LTDA
- 12 – Construtora Queiroz LTDA
- 13 – Edneia Rodrigues Vicente (nome fantasia Limpe Bem)
- 14 – B2 Empreendimentos LTDA
- 15 – Tercam Construções LTDA
- 16 – Gomes & Azevedo LTDA
- 16 – Tecnika Construção e Locação de Equipamentos LTDA
- 17 – Rogério Luís Ribeiro LTDA (nome fantasia Marsoft Informática, Construções e Serviços)
- 18 – RS Construções e Serviço LTDA.