quinta-feira, 27/11/2025

Desembargador bloqueia R$ 10 milhões de prefeito e empresas investigadas em Terenos

Investigação: Gaeco e Gecoc apontam esquema organizado em Terenos

Foto: Divulgação

O desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em bens de investigados na Operação Spotless, que apura fraudes em licitações no município de Terenos. A medida atinge o prefeito afastado Henrique Wancura Budke (PSDB), 25 pessoas físicas e 18 empresas ligadas ao esquema criminoso.

O bloqueio inclui contas bancárias, planos de previdência e investimentos; caso o valor não seja alcançado, imóveis poderão ser sequestrados. A investigação do Gaeco e Gecoc identificou uma organização criminosa estruturada, liderada por agente político, que direcionava licitações e recebia propina de empresários.

Durante a operação, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão. Provas extraídas de celulares e documentos revelaram o modus operandi do grupo, incluindo contratos fraudulentos que somam mais de R$ 15 milhões no último ano.

Lista de atingidos pela medida:

  • 1 – Henrique Wancura Budke
  • 2 – Arnaldo Godoy Cardoso Glagau
  • 3 – Arnaldo Santiago
  • 4 – Cleberson José Chavoni Silva
  • 5 – Daniel Matias Queiroz, Edneia
  • 6 – Rodrigues Vicente
  • 7 – Eduardo Schoier
  • 8 – Fábio André Ho􀆯meister Ramires
  • 9 – Felipe Braga Martins
  • 10 – Fernando Seiji Alves Kurose
  • 11 – Genilton da Silva Moreira
  • 12 – Hander Luiz Correa Grote Chaves
  • 13 – Isaac Cardoso Bisneto
  • 14 – Leandro Cícero Almeida de Brito
  • 15 – Luziano dos Santos Neto
  • 16 – Maicon Bezerra Nonato
  • 17 – Marcos do Nascimento Galitzki
  • 18 – Nadia Mendoça Lopes
  • 19 – Orlei Figueiredo Lopes
  • 20 – Rinaldo Cordoba de Oliveira
  • 21 – Rogério Luís Ribeiro
  • 22 – Sandro José Bortoloto
  • 23 – Sansão Inácio Rezende
  • 24 – Stenia Sousa da Silva
  • 25 – Tiago Lopes de Oliveira
  • 26 –  Valdecir Batista Alves

Empresas:

  • 1 – Arnaldo Santiago LTDA
  • 2 – Bonanza Comércio e Serviços EIRELI LTDA
  • 3 – Eduardo Schoier (nome fantasia Conect Construções)
  • 4 – Construtora Kurose LTDA
  • 5 – Genilton da Silva Moreira (nome fantasia Base Construtora e
  • Logística)
  • 6 – HG Empreiteira & Negócios EIRELE, Lopes Construtora e Empreiteira
  • LTDA
  • 7 – Angico Construtora e Prestadora de Serviços LTDA
  • 8 – Sansão Inácio Rezende LTDA (nome fantasia Construtora e Empreiteira Real)
  • 9 – D’Aço Construção e Logística LTDA
  • 10 – Agpower Engenharia e Construções LTDA
  • 11 – GS Serviços e Construtora LTDA
  • 12 – Construtora Queiroz LTDA
  • 13 – Edneia Rodrigues Vicente (nome fantasia Limpe Bem)
  • 14 – B2 Empreendimentos LTDA
  • 15 – Tercam Construções LTDA
  • 16 – Gomes & Azevedo LTDA
  • 16 – Tecnika Construção e Locação de Equipamentos LTDA
  • 17 – Rogério Luís Ribeiro LTDA (nome fantasia Marsoft Informática, Construções e Serviços)
  • 18 – RS Construções e Serviço LTDA.
