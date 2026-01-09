DERF apreende menor suspeito de roubo e tráfico

A DERF realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos, suspeito de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas. A ação ocorreu no Bairro Jardim Noroeste, durante investigações sobre crimes patrimoniais na região. Contra o jovem havia mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Infância e Juventude da Capital.

Após ser localizado, o adolescente foi encaminhado à DEAIJ para os procedimentos legais de formalização da apreensão. A operação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater a criminalidade juvenil e proteger a sociedade.

A DERF segue atuando com estratégias de inteligência e ações preventivas. Autoridades destacam que a participação da comunidade é fundamental para o êxito dessas investigações. O caso evidencia a importância da articulação entre órgãos de segurança e justiça na proteção de menores e da população.

A apreensão também serve de alerta sobre os riscos e consequências de envolvimento de adolescentes com atividades criminosas.