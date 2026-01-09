sexta-feira, 9/01/2026

DERF apreende menor suspeito de roubo e tráfico

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

A DERF realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos, suspeito de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas. A ação ocorreu no Bairro Jardim Noroeste, durante investigações sobre crimes patrimoniais na região. Contra o jovem havia mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Infância e Juventude da Capital.

Após ser localizado, o adolescente foi encaminhado à DEAIJ para os procedimentos legais de formalização da apreensão. A operação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater a criminalidade juvenil e proteger a sociedade.

A DERF segue atuando com estratégias de inteligência e ações preventivas. Autoridades destacam que a participação da comunidade é fundamental para o êxito dessas investigações. O caso evidencia a importância da articulação entre órgãos de segurança e justiça na proteção de menores e da população.

A apreensão também serve de alerta sobre os riscos e consequências de envolvimento de adolescentes com atividades criminosas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Assembleia da Venezuela anuncia libertação de presos

Milton - 0
O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou a libertação de venezuelanos e estrangeiros que estavam detidos em prisões do país, descrevendo...
Leia mais

Motorista perde controle, atinge poste e escapa da morte na Gury Marques

Milton - 0
Na madrugada desta segunda-feira (5), por volta das 3h40, um motorista ficou ferido após perder o controle do veículo na Avenida Gury Marques. Ele...
Leia mais

Choque localiza e apreende armas usadas em disparos no Morada Verde

Milton - 0
O Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu, na noite desta segunda-feira (5), as armas utilizadas em disparos registrados na véspera de Natal no...
Leia mais

VÍDEO: Casal é indiciado por furtar idosos em Nova Andradina

Milton - 0
A Polícia Civil de Nova Andradina identificou um casal acusado de furtar duas cadeiras de um casal de idosos durante a noite do dia...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia