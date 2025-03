Deputado Rodolfo exige ações imediatas para recuperação das estradas sob concessão da CCR MSVia

O deputado federal Rodolfo Nogueira manifestou profunda preocupação com as condições precárias das rodovias administradas pela concessionária CCR MSVia.

Diante do descaso da CCR há anos com as estradas de Mato Grosso do Sul, resultando em inúmeras vidas perdidas, o parlamentar está adotando medidas enérgicas para garantir a recuperação e a manutenção adequadas dessas vias.

Entre as iniciativas propostas, destaca-se a convocação do ministro dos Transportes, Renan Filho, para uma comissão geral na Câmara dos Deputados. O objetivo é obter esclarecimentos sobre as ações previstas pelo ministério para solucionar os problemas nas rodovias sob concessão da CCR MSVia e garantir a segurança dos usuários.

Além disso, o deputado Nogueira protocolou requerimentos de informações direcionados ao Ministério dos Transportes, buscando detalhes sobre os planos de intervenção e fiscalização relacionados às estradas em questão.

O parlamentar também está em contato com autoridades da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Tribunal de Contas da União (TCU) para discutir possíveis soluções e assegurar que as concessionárias cumpram integralmente suas obrigações contratuais.

É importante ressaltar que, recentemente, o TCU autorizou a continuidade da CCR MSVia na administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul, permitindo a repactuação do contrato entre a empresa e a ANTT. Com essa decisão, a concessionária tem até 120 dias para apresentar um plano de investimentos para os mais de 800 quilômetros da rodovia, que se estendem de Sonora a Mundo Novo. 

“Reafirmo meu compromisso de trabalhar incansavelmente para garantir que as rodovias federais ofereçam condições seguras e adequadas aos usuários. Não podemos mais aceitar essa realidade. A CCR precisa prestar esclarecimentos sobre os atrasos em todas as rodovias. Somente entre janeiro e outubro de 2024, foram registrados 709 acidentes, resultando em 57 mortes. Um cenário inaceitável e lamentável.” – finalizou Nogueira.